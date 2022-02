Promozione girone C, 13ª giornata: volano Atletico Etruria e Urbino Taccola. C'è una nuova capolista

Nella domenica che sancisce il ritorno a pieno regime del campionato fa certamente rumore la caduta del Colli Marittimi in casa dell'Urbino Taccola, che permette al Mazzola Valdarbia (vincente 1-0 con l'Atletico Maremma) di chiudere il girone di andata in testa alla classifica del girone C di Promozione, superando la stessa formazione biancoblù. Sorridono gli ulivetesi di mister Roventini, adesso a quota 20 punti (in piena lotta per il vertice) assieme all'Atletico Etruria, protagonista di un netto 4-0 ai danni del Forcoli Valdera. Importante scatto salvezza, invece, del Saline nello scontro diretto con il Venturina.

Atletico Etruria - Forcoli Valdera 4-0

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Filippelli, Macchi, Kande, Anichini, Lorenzi, Barnini, Romeo, Cavallini. A disp.: Liuzzo, Menichetti, Malloggi, Orfei, Ronda, Sant, Coluccia, . All.: Traversa.

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Bonfigli, Nigi, Favarin, Natali, Salvini, Micheletti, Borselli, Mori, Sardi, Marianelli. A disp.: Gliatta, Benvenuti, Pellegrini, Giusti, Telleschi, Baldini, Migliarini, Garunja, Cavallini. All.: Natali.

ARBITRO: Monti di Firenze, coad. da La Rosa e Seneviratna

RETI: 45' Barnini, 55' Barnini, 60' Kande, 86' Ronda



Saline - Venturina 1-0

SALINE: Puccioni, Canessa, Matteo, Capanni, Nuzzi, Spagnoli, Favilli, Pacini, Rossi, Rossetti, Filippi. A disp.: Sujlejmani, Ciampi, Burchianti, Oldoli, Lotti, Di Giulio, Cavallini, Braccini . All.: Guarguaglini.

VENTURINA: Fiaschi, Bastieri, Del Conte, Garzella, Taddei, Ghelardi, Lodovici, Bartolini, Biagioni, Di Sacco, Giacomini. A disp.: Fabiani, Adragna, Fiorini, Martini, Mori, Neri, Pantani, Poli. All.: Madau.

ARBITRO: Galligani di Pistoia, coad. da Mazzoni e Cipriani

RETI: 20' Favilli

Urbino Taccola - Colli Marittimi 2-1

URBINO TACCOLA: Citti, Lazzerini, Collecchi, Veli, Laniyonu, Anichini, Cecchi, Principe, Toni, Nardi, Garofalo. A disp.: Pirola, Gelli, Franchi, Pinna, Taglioli, Pillotta, Ghelardoni, Pasquini, Vassallo. All.: Roventini.

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Fabbri, Lepri, Startari, Giari, Gazzanelli, Nigiotti, Giovannoni, El Falahi, Giudici, Milano. A disp.: Cappellini, Matta, Sanfilippo, Calabrese, Cacace, Camerini, Zaccaria. All.: Venturi.

ARBITRO: Fiorillo di Lucca, coad. da Chernenkova e Grandiosa

RETI: 5' Laniyonu (U), 32' Lepri (C), 50° rig.Nardi

Altre gare: Gambassi - Castiglioncello 0-2 (anticipo); Mazzola Valdarbia - Atletico Maremma 1-0; Sant'Andrea - Monterotondo 4-0.

Riposa: Sporting Cecina.