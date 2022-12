Promozione, i risultati della 13ª giornata: il Saline non si ferma più. La Geotermica crolla a Cecina nella ripresa

Girone C

Promozione Toscana Girone C

Il Saline si prende la scena. Tra le squadre pisane impegnate nella tredicesima giornata di Promozione girone C, ultima gara del 2022, l'unica a conquistare i tre punti è la formazione di Rubino, vittoriosa 3-2 sull'ostico campo dell'Atletico Etruria. Locali in vantaggio con Orlandi, nella ripresa rimonta blucerchiata firmata da Passalacqua (doppietta) e Bernardoni, accorcia nel finale Nobile. Per il Saline si tratta del quinto successo consecutivo, che gli permette di chiudere il girone d'andata al sesto posto, a ridosso della zona playoff.

Resiste per un tempo ma crolla, poi, nella ripresa la Geotermica, impegnata a Cecina nella sfida al vertice contro i padroni di casa dello Sporting. Dopo lo 0-0 dei primi 45', i cecinesi prendono il largo con la doppietta di Ghilli ed i sigilli finali di Rovini e Skerma per il 4-0 finale. I giallorossoblù di Ballerini mantengono il secondo posto in classifica, ma vedono aumentare a nove lunghezze il distacco dal Cecina capolista.

Cadono a sorpresa Colli Marittimi e Urbino Taccola, appaiate in terza posizione. A Montescudaio i biancoblù cedono 1-2 all'Invictasauro: reti maremmane di Villani e Scozzafava, nel mezzo il timbro dei Colli con Remelli. Gli ulivetesi perdono 2-0 a Gambassi contro l'ex fanalino di coda del girone: decide una doppietta di Rosi.

Pareggiano Ponsacco e San Miniato, rispettivamente contro Atletico Piombino e Castiglioncello. Al Comunale finisce 0-0: secondo segno "X" di fila per la formazione ponsacchina, nuova ultima della classe in coabitazione con l'Atletico Etruria. Il San Miniato, tra le mura amiche de La Scala, raggiunge l'1-1 in extremis con l'incredibile rete del portiere Micheli che pareggia il vantaggio ospite di Molinario.