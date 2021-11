Promozione, è tornato l'Urbino Taccola: 1-1 stretto contro il forte Sporting Cecina

Urbino Taccola e Sporting Cecina si dividono la posta in palio (1-1) nel match valido per la nona giornata di Promozione girone C. Di fronte due squadre dagli stati di forma ben diversi: i biancorossi di casa arrivano a questa sfida in piena crisi con 4 sconfitte nelle ultime 4 giornate; i cecinesi da primi in classifica, con due vittorie nelle ultime due.

Pronti-via ed è già chiaro che l'Urbino Taccola non farà da comparsa: gran tiro da fuori area di Nardi, Cappellini devia in corner con un grande intervento. Lo Sporting Cecina replica con Bernardoni, ma Guidetti si fa trovare pronto, poi la partita procede a fasi alterne fino al vantaggio dei rossoblù: minuto 25, colpo di testa di Balleri sugli sviluppi di un corner e 1-0 Cecina. Nella parte restante del primpo tanta lotta, ma nessuna occasione degna di nota da ambo le parti.

Al rientro dall'intervallo a partire forte sono ancora i locali, che spingono nel tentativo di ristabilire la parità, raggiungendola al 72' con Laniyonu. Lo Sporting Cecina non riesce a reagire e subisce l'iniziativa dell'Urbino Taccola anche nel finale, mantenendo però il punteggio invariato. Per gli ulivetesi un pareggio contro un avversario quotato che sta abbastanza stretto per quanto visto in campo, nella speranza che sia il segnale di un nuovo inizio.

Urbino Taccola - Sporting Cecina, il tabellino della partita

Urbino Taccola - Sporting Cecina 1-1

URBINO TACCOLA: Guidetti, Lazzerini, Pasquini, Taglioli, Laniyonu, Anichini, Franchi, Cecchi, Toni, Nardi, Ghelardoni. A disp.: Collavoli, Gelli, Lazzerini, Collecchi, Dembele, Desideri, Coulibaly, Gulisano, Cioni. All.: Roventini.

SPORTING CECINA: Cappellini, Pagliai, Giannini M., Balleri, Modica, Lorenzini, Campisi, Zoppi, Bernardoni, Giannini E., Diagne Mo.. A disp.: Nassi, Pedrali, Ajdini, Del Gratta, Facenna, Mecacci, Bigazzi. All.: Miano.

Arbitro: Leonetti di Firenze

Reti: 25' Balleri (C), 72' Laniyonu (U)

Note: ammoniti Collecchi (U), Diagne Mo. (C)