Promozione, un cinico Urbino Taccola batte 1-0 il Venturina e va primo in classifica

Basta un gol di Lazzerini all'Urbino Taccola per avere la meglio sul Venturina nel match valevole per la seconda gornata del campionato di Promozione, girone C. Ad Uliveto Terme va in scena una partita nel complesso molto combattuta, in cui i padroni di casa partono subito forte e al primo affondo, al 5', passano in vantaggio: azione di Nardi sulla sinistra conclusa con un cross in area dal limite, Berrugi in uscita respinge malamente e Lazzerini è lesto a colpire di testa da due passi a porta sguarnita.

Nonostante la "doccia fredda" iniziale, il Venturina non demorde e, dopo aver colpito un palo intorno al quarto d'ora, prende le redini del gioco, costringendo i locali a chiudersi nella propria metà campo a difesa del vantaggio acquisito. Nel secondo tempo la gara riprende sulla falsariga del primo, con i biancoazzurri alla ricerca del pareggio e l''Urbino Taccola ad agire di rimessa. Guidetti viene impensierito in almeno un paio di occasioni e in particolar modo rischia con un'uscita avventata.

La pressione del Venturina non riesce comunque a produrre gli esiti sperati e, nonostante i 5 minuti di recupero concessi dal signor Vagelli di Prato, l'Urbino Taccola regge l'urto, centrando, seppur con sofferenza, la seconda vittoria su due in campionato, che proietta gli ulivetesi in testa alla classifica. Per i ragazzi di Verdiani un punteggio forse troppo severo, al termine di una prestazione positiva.

G. Urbino Taccola - Venturina, il tabellino della partita

G. Urbino Taccola - Venturina 1-0

G. URBINO TACCOLA: Guidetti, Pasquini, Ghelardi, Cecchi, Laniyonu, Anichini, Lazzerini, Dembele, Igbineweka, Nardi, Principe. A disp.: Collavoli, Taglioli, Collecchi, Coulibaly, Franchi, Gulisano, Toni, Desideri, Frassi. All.: Dario Ficini.

VENTURINA: Berrugi, Bastieri, Fiorini, Lancioni, Busdraghi, Ghelardi, Mori, Taddei, Biagioni, Di Sacco, Bartolini. A disp.: Fabiani, Neri, Del Conte, Garzella C., Giacomini, Poli, Canapini, Garzella A.. All.: Diego Verdiani.

Arbitro: Alessio Vagelli di Prato

Rete: 5' Lazzerini