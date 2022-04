Promozione: il Forcoli vince lo "spareggio". Occasione sprecata per l'Urbino Taccola

Era probabilmente "la partita dell'anno" e il Forcoli ha risposto presente: gli amaranto si aggiudicano per 2-1, in rimonta, lo scontro diretto del "Brunner" contro il Monterotondo, scavalcandolo al penultimo posto e quindi evitando momentaneamente la retrocessione diretta. Nelle zone nobili della classifica, l'Urbino Taccola perde invece un'occasione d'oro per portarsi a tre punti di distanza (con una gara in più da giocare) dal Mazzola Valdarbia (fermato sullo 0-0 dal Sant'Andrea): a Collesalvetti vince 1-0 l'Atletico Etruria, che con questi tre punti torna in zona playoff. Infine, brutta sconfitta per il Saline in casa dello Sporting Cecina (5-0). Blucerchiati in piena zona playout.

Atletico Etruria - Urbino Taccola 1-0

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Vaglini, Bozzi, Kande, Anichini, Lorenzi, Coluccia, Romeo, Cavallini. A disp.: Liuzzo, Menichetti, Orfei, Filippelli, Macchi, Malloggi, Ronda, Barnini. All.: Traversa.

URBINO TACCOLA: Citti, Lazzerini, Pasquini, Veli, Laniyonu, Anichini, Cecchi, Principe, Vassallo, Garofalo, Ghelardoni. A disp.: Guidetti, Taglioli, Franchi, Desideri, Rocchi, Toni, Pinna, Gelli, Nardi. All.: Roventini.

ARBITRO: Marranchelli di Pisa

RETE: 65' Romeo

Le due squadre si affrontano senza risparmiarsi sotto una pioggia torrenziale. Al 6' Garofalo sfrutta un'indecisione difensiva dei locali e va al tiro: respinge in tuffo Gambini. Urbino Taccola in avanti con una serie di angoli senza esito, mentre sul finire di primo tempo un colpo di testa di Coluccia viene salvato miracolosamente da Ghelardoni sulla linea di porta. Nella ripresa la partita prosegue con alcune folate da una parte e dall'altra. Al 65' l'Atletico Etruria trova il gol: sugli sviluppi di un corner, Romeo va al tiro, Citti respinge, ma ancora Romeo ribadisce in rete. Urbino Taccola in avanti nel finale, ma solo ordinaria amministrazione per Gambini. Proteste da parte dell'Urbino Taccola per due presunti falli da rigore su Garofalo (uno per tempo) non segnalati dal direttore di gara.

Forcoli Valdera - Monterotondo 2-1

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Cavallini, Baldini, Favarin, Marianelli, Salvini, Micheletti, Borselli, Cardini, Mori, Martolini. A disp.: Gliatta, Telleschi, Migliarini, Natali, Garunja, Pellegrini, Nigi, Bonfigli. All.: Brontolone.

MONTEROTONDO: Di Iorio, Sammuri, Barbieri, Bartolena, Trocar, Ferrari, Bordagaray, Cannas, Gurma, Piccolo, Fernandez Cavalheiro. A disp.: Toso, Banfi, Tempini, Buonocore, Bagnoli, Bilei, Monreale, Salusti. All.: Ballerini.

ARBITRO: Biagini di Lucca

RETI: 8' rig. Gurma (M), 45' Cardini (F), 49' Cardini (F)

Il match si mette subito male per il Forcoli: all'8' Gurma trasforma il calcio di rigore che vale il vantaggio del Monterotondo. Nonostante il duro colpo, gli amaranto non si perdono d'animo e al 45' raggiungono il pareggio con Cardini, a compimento di una bella iniziativa di Micheletti. Lo stesso Cardini si ripete in avvio di ripresa con il gol-vittoria forcolese.

Sporting Cecina - Saline 5-0

SPORTING CECINA: Cappellini, Pulizia, Giannini M., Balleri, Modica, Del Gratta, Campisi, Facenna, Folegnani, Bachini, Diagne. A disp.: Berrugi, Ajdini, Pagliai, Valesini, Mecacci, Ghilli, Bernardoni, Giannini E., Skerma. All.: Miano.

SALINE: Ringressi, Barbafiera, Canessa, Capanni, Nuzzi, Matteo, Oldoli, Filippi, Rossi, Rossetti, Lotti. A disp.: Laurenza, Burchianti, Spagnoli, Ciampi, Di Giulio, Favilli, Sangiorgi, Braccini. All.: Guarguaglini.

ARBITRO: Borriello di Pontedera

RETI: 17' rig. Campisi, 25' Folegnani, 72' Bachini, 83' Folegnani, 89' Folegnani

Partita senza storia al "Rossetti". Il Cecina sblocca il punteggio al 17' grazie ad un calcio di rigore concesso per fallo di Capanni su Diagne e realizzato da Campisi. Al 25' Folegnani raddoppia, poi nel finale di primo tempo il Saline si fa vedere con un tiro da fuori di Rossi, ma Cappellini respinge. Nel secondo tempo varie occasioni non concretizzate dai locali prima del 3-0 di Bachini, protagonista di una spettacolare rovesciata su cross di Pagliai. Dalla parte opposta ci prova in acrobazia anche Sangiorgi, ma Cappellini para. Folegnani arrotonda con una doppietta nel finale. Saline con diverse assenze.

Altre gare: Castiglioncello-Colli Marittimi 2-0 (anticipo); Atletico Maremma-Venturina 0-2; Mazzola Valdarbia-Sant'Andrea 0-0.

Riposa: Gambassi.