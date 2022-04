Promozione: Colli Marittimi avanti di rigore. L'Urbino Taccola cade a Cecina

Nel sabato di Pasqua si riapre la lotta per la vetta della classifica in Promozione girone C. La vittoria dello Sporting Cecina con l'Urbino Taccola (3-1) ha permesso ai labronici di salire a -3 dalla capolista Mazzola Valdarbia, fermata sull'1-1 dal Gambassi. Per l'Urbino Taccola, invece, arriva la terza sconfitta di fila, che vale la discesa al quinto posto, complice il successo dei Colli Marittimi (1-0 grazie ad un rigore di Giudici nel finale e salto in terza posizione) contro il Monterotondo. Termina 0-0 lo scontro diretto in zona playout tra Forcoli e Saline: un punto che lascia insoddisfatte entrambe le squadre.

Colli Marittimi - Monterotondo 1-0

Forcoli Valdera - Saline 0-0

Sporting Cecina - Urbino Taccola 3-1

Altre gare: Atletico Maremma - Sant'Andrea 3-0; Castiglioncello-Venturina 5-0; Mazzola Valdarbia-Gambassi 1-1.

Riposa: Atletico Etruria.