Promozione: l'Urbino Taccola dice addio al primato. Il Forcoli continua la scalata, Rossi salva il Saline

Si spengono con grande probabilità le speranze dell'Urbino Taccola di vincere il campionato di Promozione girone C. Gli ulivetesi perdono 1-0 tra le mura amiche contro la capolista Mazzola Valdarbia e scivolano a -9 dai senesi a cinque giornate dalla fine, seppure con una gara in più da disputare. A quota 32 punti, assieme all'Urbino, sale l'Atletico Etruria, vittorioso 3-1 sul campo del Gambassi. In coda il Forcoli vince il terzo scontro diretto di fila, stavolta per 3-2 a Venturina, mentre il Saline interrompe la serie di sconfitte consecutive (tre partite) pareggiando 1-1 con l'Atletico Maremma.

Urbino Taccola - Mazzola Valdarbia 0-1

URBINO TACCOLA: Citti, Lazzerini, Pasquini, Veli, Taglioli, Anichini, Cecchi, Principe, Ghelardoni, Nardi, Collecchi. A disp.: Guidetti, Gelli, Franchi, Desideri, Toni, Rocchi, Pinna, Vassallo, Garofalo. All.: Roventini.

MAZZOLA VALDARBIA: Florindi, Neri, Stolzi, Fabbrini, Mario, Palumbo, Mazza, Lorenzetti, Bandini, Violetta, Baroni. A disp.: Cicino, Di Marco, Torricelli, Behari, De Iorio, Viti, Vitali, Landozzi, Tozzi. All.: Pezzatini.

ARBITRO: Martini di Arezzo

RETE: 11' Bandini

Sfida molto equilibrata e povera di emozioni. Il Mazzola è cinico nel colpire nell'unica occasione degna di nota all'11' del primo tempo con Bandini. Il gol a freddo stordisce l'Urbino Taccola, incapace di reagire nel resto del primo tempo al cospetto di un avversario che gestisce il vantaggio con esperienza. Nel secondo tempo i padroni di casa aumentano la spinta, ma nessun pericolo arriva dalle parti di Florindi ed anche le sostituzioni di mister Roventini non producono gli effetti sperati.

Gambassi - Atletico Etruria 1-3

GAMBASSI: Pagani, Bartolini, Guerri, Carcione, Tafi, Ceccatelli, Bassa Kouassi, Oliva, Rosi, Fossati, Mazzoni. A disp.: Posarelli, Trassinelli, Orlandini, Grassini, Ciacci, El Bhit, Gaudino Baronello, Ndiaye, Novelli. All.: Ciappi.

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Vaglini, Bozzi, Kandé, Anichini, Lorenzi, Coluccia, Romeo, Cavallini. A disp.: Liuzzo, Menichetti, Orfei, Filippelli, Macchi, Malloggi, Ronda, Barnini. All.: Traversa.

ARBITRO: Breschi di Prato

RETI: 12' rig. Romeo (E), 18' Coluccia (E), 50' Cavallini (E), 60' Mazzoni (G)

Saline - Atletico Maremma 1-1

SALINE: Ringressi, Burchianti, Canessa, Filippi, Nuzzi, Spagnoli, Matteo, Oldoli, Rossi, Cavallini, Lotti. A disp.: Salvetti, Nucera, Pacini, Di Giulio, Balbuena, Favilli, Sangiorgi. All.: Guarguaglini.

ATLETICO MAREMMA: Bigoni, Ferraro, Scalabrelli, Pallassini, Bianciardi, Federici, Presicci, Rigutini, Nieto, Vettori, Brutti. A disp.: Villani, Riitano, Antonini, Giustarini, Barbini, Giudici, Di Chiara, Gabrielli, Pastorelli. All.: Lorenzini.

ARBITRO: Guiducci di Firenze

RETI: 5' Vettori (M), 90' Rossi (S)

In extremis il Saline strappa un pareggio d'oro con l'Atletico Maremma. Gli ospiti partono forte e, dopo aver colpito una traversa, sbloccano il punteggio al 5' con Vettori: il numero 10 vince un contrasto con Lotti al limite dell'area e batte di sinistro Ringressi. Rossi prova a rispondere prima nel finale di frazione, poi nel secondo tempo direttamente su calcio di punizione, ma Bigoni si supera. Il bomber blucerchiato trova la via del gol allo scadere dei 90': cross dalla sinistra di Lotti e colpo di testa di Rossi che si infila a fil di palo.

Venturina - Forcoli 2-3

VENTURINA: Fiaschi, Del Conte, Fiorini, Bartolini, Neri, Lancioni, Lodovici, Garzella, Poli, Giacomini, Bastieri. A disp.: Fabiani, Ghelardi, Mori, Bucciantini, Canapini, Adragna, Biagioni, . All.: Bardocci.

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Bonfigli, Baldini, Favarin, Marianelli, Salvini, Micheletti, Borselli, Cardini, Mori, Martolini. A disp.: Gliatta, Natali, Migliarini, Telleschi, Cavallini, Pellegrini, Sardi, Nigi, Giusti. All.: Brontolone.

ARBITRO: Bonamici di Grosseto

RETI: 8' Marianelli (F), 12' Fiorini (V), 51' Bonfigli (F), 53' Poli (V), 70' Mori (F)

NOTE: all'82' espulso Neri (V) per doppia ammonizione

Altri tre punti importantissimi per il Forcoli. Al "Mazzola" gli amaranto si fanno raggiungere due volte prima di piazzare l'affondo decisivo a 20' dal termine. All'8' Marianelli sigla l'1-0 forcolese sugli sviluppi di un corner. Immediata la reazione del Venturina, che pareggia al 12' con un bel tiro al giro di Fiorini. Sul finire di frazione da segnalare un palo colpito da Cardini e un grande intervento di Fiaschi su Borselli. Ad inizio ripresa il copione del primo tempo si ripete: Bonfigli sigla l'1-2 per il Forcoli e subito dopo Poli agguanta il pareggio. Al 70' Mori regala i tre punti al Forcoli al termine di un'azione personale. Il Venturina chiude in dieci per l'espulsione di Neri.

Altre gare: Monterotondo-Castiglioncello 1-0; Sant'Andrea-Sporting Cecina 2-4.

Riposa: Colli Marittimi.