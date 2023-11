Promozione, il big match tra San Miniato Basso e Belvedere finisce 0 a 0, dominio Saline nel derby con il Colli Marittimi

Si annullano a vicenda due delle tre candidate alla vittoria finale del girone, Belvedere e San Miniato Basso e ne approfitta la Sestese che batte il Castiglioncello e raggiunge i pisani in testa. Il Saline invece si impone nettamente nel derby contro il Colli Marittimi mettendolo subito in discesa con la rete di Rigoni dopo un solo minuto, poi Passalacqua e Zaccariello consegnano ai ragazzi di mister Ciricosta il quarto posto in solitaria con vista sul terzetto di testa.

Vincono anche San Miniato e Urbino Taccola, entrambi 1 a 0 grazie alle reti nel finale rispettivamente di Marconcini e Castellacci, permettendo ai rossoblù di mantenere una distanza di sicurezza dai playout e all'Urbino Taccola di agganciare il treno playoff.

Belvedere – San Miniato Basso 0 a 0

Belvedere: Pini, Ferri, Del Conte, Fregoli, Ciolli, Blanchard, D’Angelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Guazzini. A disp.: Benocci, Pecciarini, Zaccariello, Harea, Columbu, Marretti, Lorenzini, Di Dato, Veronesi. All.: Giallini.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Desii, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Bucalossi, Morelli, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Mori, Fabbrini, Colibazzi, Langella, Leone, Remedi L., Faraoni, Vanni. All.: Ticciati.

Arbitro: Ogliormino di Piombino

Colli Marittimi – Saline 0 a 3 (0 a 2)

Colli Marittimi: Berrugi, Bartorelli A., Pedrali, Sarais, Ciampi, Buselli, Campisi, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Remelli. A disp.: Di Giovanni, Camerini, Mecherini, Bartorelli M., Giacomelli, Madi, Manno, Clerici, Pannocchi. All.: Verdiani.

Saline: Frongillo, Fabbri, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Franceschi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Zaccheo, Guerrieri, Pappalardo, Martinez De Jesus, Piu, Cosimi. All.: Ciricosta.

Arbitro: Poggianti di Livorno

Reti: 1'pt Rigoni, 38'pt Passalacqua, 44’st Zaccariello.

Urbino Taccola – Invictasauro 1 a 0 (0 a 0)

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Cavallini, Pacciani, Nassi, Bertolini, Baldini. A disp.: Batistoni, Desideri, Oshadogan, Benvenuti, Antoni, Taglioli Le., Cioni, Salvadori. All.: Taccola.

Invictasauro: Nunziatini, Tavarnesi, Paccagnini, Raito, Savini, Agnelli, Greco, Brogelli, Scalabrelli, Angelini, Villani. A disp.: Speroni, Tosoni, Bernardini, Tropi, Marruccia, Affabile, Bianchi, Rossetti. All.: De Masi.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Reti: 45'st Castellacci

San Miniato – C.S. Lebowski 1 a 0 (0 a 0)

San Miniato: Bellomo, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Taddei, Gazzarrini, Echegdali, Di Benedetto, Tiboni. A disp.: Venturi, Dainelli, Fagni, Bianchi, Campani, Gallina, Koceku, Scali, Stefanelli. All.: Capitani.

C.S. Lebowski: Pagani, Sternini, Magnelli, Quadri, Rosi, Giuntoli, Mulas, Conversano, Mazzoni, Fornai, Ciabatti. A disp.: Alberti, Frutti, Gualandi, Rossi, Burchielli, Bonini, Ciancaleoni, Pagni, Corsini. All.: Gori.

Arbitro: Pianigiani di Siena.

Reti: 38'st Marconcini