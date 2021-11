Promozione, Saline corsaro sul campo del Mazzola Valdarbia

Il Saline bissa la vittoria di domenica scorsa contro l'Atletico Etruria vincendo 2-1 sul campo di un Mazzola Valdarbia in crisi d'identità. Pronti-via e subito partita nel vivo: da una parte Passalacqua si presenta a tu per tu con Cicino e si divora il gol del vantaggio, dall'altra Palumbo impegna Puccioni. Poi, soltanto al 5', ecco il vantaggio del Saline: a compimento di una splendida azione corale, gran tiro da fuori di Nuzzi che non lascia scampo a Cicino. I blucerchiati continuano a spingere e intorno alla mezz'ora raddoppiano con una punizione dai 25 metri di Rossi. A pochi minuti dall'intervallo moto d'orgoglio del Mazzola Valdarbia: sugli sviluppi di una punizione da posizione defilata, concessa per fallo di mano di Barbafiera, Palumbo accorcia le distanze. La ripresa si apre con l'uscita dal campo per infortunio dell'attaccante salinese Passalacqua. Tanta lotta e nessuna vera occasione degna di nota caratterizzano la seconda frazione di gioco, così il Saline conquista tre punti utili a certificare una ritrovata fiducia ma anche una nuova compattezza data dal passaggio al 4-4-2, non a caso utilizzato per la prima volta domenica scorsa nel primo successo stagionale.

Mazzola Valdarbia - Saline, il tabellino della partita

Mazzola Valdarbia - Saline 1-2

MAZZOLA VALDARBIA: Cicino, Mario, Stolzi, Di Marco, Fabbrini, Palumbo, Mazza, Lorenzetti, Bandini, Violetta, Baroni. A disp.: Florindi, Marzocchi, Viti, Neri, De Iorio, Ejupi, Criscenti, Vitali, Fontani. All.: Pezzatini.

SALINE: Puccioni, Canessa, Burchianti, Capanni, Nuzzi, Barbafiera, Spagnoli, Pacini, Rossi, Filippi, Passalacqua. A disp.: Ringressi, Burchianti, Matteo, Ciampi, Braccini, Cavallini, Favilli, Oldoli, Di Giulio. All.: Guarguaglini.

Arbitro: Danesi di Pistoia

Reti: 5' Nuzzi (S), 29' Rossi (S), 41' Palumbo (M)