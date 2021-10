Promozione, prima gioia per l'Atletico Etruria: battuto 2-0 il Monterotondo

Bella vittoria dell'Atletico Etruria, che vince 2-0 sul campo del Monterotondo nel match valido per la terza giornata del campionato di Promozione girone C. I biancoblù si rendono protagonisti di una prestazione di grande autorevolezza, con un gol per tempo a regolare l'avversario e zero rischi corsi in fase difensiva che valgono la seconda gara a porta inviolata.

Il punteggio si sblocca al 33', quando Orfei, servito da Cavallini, viene in atterrato in area di rigore e Romeo trasforma dagli undici metri. Lo stesso numero 10 ospite pochi minuti più tardi avrebbe l'opportunità per raddoppiare a seguito di uno svarione difensivo del Monterotondo ma non concretizza a tu per tu con Di Iorio. La partita scorre via senza particolari sussulti, con l'Atletico Etruria che gestisce il vantaggio acquisito, fino al 65', quando Sireno fa calare il sipario con uno splendido gol direttamente da calcio d'angolo sul quale non è esente da colpe Di Iorio.

Monterotondo - Atletico Etruria, il tabellino della partita

Monterotondo - Atletico Etruria 0-2

MONTEROTONDO: Di Iorio, Ferrari (69’ Banfi), Barbieri, Trocar, Sammuri, Duranti, Cannas (84’ Boldrini), Zaccariello, Gurma, Bachini, Tempini (59’ Martelli). A disp.: Toso, Niccolai, Bagnoli. All.: Ballerini.

ATLETICO ETRURIA: Lemmi, Nobile, Orlandi, Lorenzi, Bozzi, Kande, Filippelli (84' Pedani), Sireno (86' Malloggi), Cavallini (89' Romboli, 94' Macchi), Romeo, Orfei (65' Anichini). A disp.: Gambini, Romboli, Pedani, Coluccia. All.: Traversa.

RETI: 31’ rig. Romeo, 65’ Sireno.