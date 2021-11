Promozione, si ferma la corsa dei Colli Marittimi: solo un 2-2 a Monterotondo

Dopo tre vittorie consecutive, arriva un pareggio per i Colli Marittimi nella trasferta di Monterotondo contro l'agguerrita formazione locale. Biancoblu subito avanti al 9' con Giudici, che conclude alle spalle di Di Iorio dal limite dell'area. La risposta del Monterotondo non tarda a palesarsi e solo 2' più tardi Gurma approfitta di uno "scivolone" in area di Cosimi per insaccare di testa il cross di Cannas: dopo 606 minuti di imbattibilità, Frongillo torna a subire gol. Nel resto del primo tempo si susseguono varie occasioni da una parte e dall'altra (in particolare una con Giovannoni per i Colli, mentre dalla parte opposta punizione insidiosa di Barachini sulla quale salva un grande Frongillo), ma il punteggio non cambia.

Ad inizio ripresa Colli Marittimi ad un passo dal nuovo vantaggio con una bella triangolazione Milano-Giudici ma Di Iorio respinge. Ribaltamento di fronte e 2-1 Monterotondo: Gurma serve in area Cannas, che mira l'angolino e batte Frongillo. Al "Pian di Giunta" comincia a grandinare e la partita sembra mettersi in salita per i Colli Marittimi, che però non mollano e al 73' agguantano il 2-2 con Milano, a tu per tu con Di Iorio dopo un bell'uno-due con El Falahi. Nel finale gli uomini di Venturi si gettano in avanti alla ricerca del gol-vittoria, ma la retroguardia rossoverde tiene duro. Nonostante questo pareggio, Colli Marittimi primi in classifica assieme ad Atletico Maremma e Sporting Cecina.

Monterotondo - Colli Marittimi, il tabellino della partita

Monterotondo - Colli Marittimi 2-2

MONTEROTONDO: Di Iorio, Duranti, Barbieri, Banfi, Trocar, Ghelardoni, Bagnoli, Zaccariello, Gurma, Bachini, Cannas. A disp.: Toso, Salusti, Boldrini, Rexhepi, Martini, Bilei, Franchellucci. All.: Ballerini.

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Lepri, Cosimi, Camerini, Matta, Fabbri, Giovannoni, Giudici, Nigiotti, Milano. A disp.: Cappellini, Sanfilippo, Poggiolini, Di Stefano, De Luca, Cacace, El Falahi, . All.: Venturi.

Arbitro: Avelardi di Livorno

Reti: 9' Giudici (C), 11' Gurma (M), 58' Cannas (M), 73' Milano (C)