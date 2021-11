Promozione, il Forcoli non va oltre l'1-1 in casa del Monterotondo: tanto rammarico per gli amaranto

Termina con un pareggio che non serve a nessuno lo scontro diretto tra Monterotondo e Forcoli Valdera, appaiate in fondo alla classifica del girone C di Promozione. Al "Pian di Giunta" va in scena una partita nel complesso equilibrata, in cui gli amaranto hanno avuto la ghiotta occasione di fare bottino pieno nel finale, con gli avversari in 10 per l'espulsione di Rexhepi.

Nel primo tempo partita bloccata, con pochi sussulti degni di nota da ambo le parti, e decisa da una sfortunata autorete di Tamberi all'8' sugli sviluppi di un 'azione da corner. Al rientro dall'intervallo è un altro Forcoli: gli amaranto si dimostrano più determinati e il gioco ne beneficia. Superata l'ora di gioco arriva l'1-1 del classe 2002 Mori, che insacca di sinistro alle spalle di Di Iorio a compimento di una veloce ripartenza condotta da Borselli. Il Forcoli continua a premere e l'espulsione per doppia ammonizione di Rexhepi al 77' sembra mettere in discesa il finale di gara. La poca precisione degli attaccanti amaranto, oltre alla bravura di Di Iorio, impedisce però alla formazione di Natali di conquistare l'intera posta in palio. L'appuntamento con la prima vittoria è ancora una volta rimandato.

Monterotondo - Forcoli Valdera, il tabellino della partita

Monterotondo - Forcoli Valdera 1-1

MONTEROTONDO: Di Iorio, Rexhepi, Barbieri, Banfi, Trocar, Ghelardoni, Cannas, Zaccariello, Bilei, Bachini, Tempini. A disp.: Toso, Donatone, Boldrini, Tortorici, Martelli, Ferrari, Martini. All.: Ballerini.

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Bonfigli, Pellegrini, Favarin, Salvini, Tamberi, Borselli, Martolini, Cardini, Mori, Marianelli. A disp.: Salvadori, Giusti, Natali, Benvenuti, Bettini, Telleschi, Micheletti, Migliarini. All.: Natali.

Arbitro: Ricotta di Siena

Reti: 8' autorete Tamberi (M), 64' Mori (F)

Note: espulso al 77' Rexhepi