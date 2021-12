Promozione, Saline beffato nel finale: 1-1 a Monterotondo

Il Saline spreca una ghiotta occasione per uscire dalla zona playout, facendosi raggiungere sull'1-1 a 4' dal termine sul campo del Monterotondo, penultimo in classifica. Blucerchiati in vantaggio sul finire del primo tempo grazie al gol del numero 10 Rossetti, pareggio dei grossetani all'86' con Barbieri. Una vera e propria beffa per la formazione di Guarguaglini, attesa dall'impegno contro il Venturina nell'ultima giornata del girone di andata.

Monterotondo - Saline, il tabellino della partita

Monterotondo - Saline 1-1

MONTEROTONDO: Di Iorio, Duranti, Barbieri, Banfi, Imparato, Ghelardoni, Cannas, Zaccariello, Gurma, Bachini, Tempini. A disp.: Toso, Sammuri, Tortorici, Salusti, Ferrari, Bagnoli, Franchellucci, Bilei, Cercignani. All.: Ballerini.

SALINE: Puccioni, Canessa, Barbafiera, Capanni, Filippi, Burchianti, Favilli, Pacini, Rossi, Rossetti, Spagnoli. A disp.: Ringressi, Matteo, Ciampi, Nuzzi, Oldoli, Di Giulio, Cavallini, Braccini. All.: Guarguaglini.

Arbitro: Raciti di Siena

Reti: 41' Rossetti (S), 86' Barbieri (M)