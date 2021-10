Promozione, Igbineweka e Nardi regalano all'Urbino Taccola un debutto vincente contro il Monterotondo

La formazione ulivetese vince 2-0 in una trasferta insidiosa e parte col piede giusto in campionato

Vittoria autorevole dell'Urbino Taccola sul campo del Monterotondo, nella gara valevole per la prima giornata del campionato di Promozione, girone C. La formazione ulivetese, reduce dall'eliminazione in Coppa per mano dell'Atletico Etruria, sblocca il punteggio dopo appena 6' dal fischio d'inizio con il bomber Igbineweka, che insacca di testa su cross di Lazzerini (gol in foto).

Le due squadre si fronteggiano in una partita molto tirata, che l'Urbino Taccola riesce a portare dalla sua parte soprattutto grazie all'ottima prestazione del centrocampo, che sovrasta il corrispettivo avversario. Nel primo tempo il Monterotondo vive una fase di pressione e tenta alcune sfuriate, controllate senza problemi dalla retroguardia degli ospiti. Nella ripresa è addirittura l'Urbino Taccola a rendersi pericoloso con Igbineweka, ma Di Iorio salva in due circostanze.

Al 75' i padroni di casa restano in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Trocar e l'Urbino Taccola poco più tardi colpisce col raddoppio: il solito Igbineweka recupera palla a metà campo e, in prossimità dell'area avversaria, serve Nardi che trafigge Di Iorio per il 2-0 finale.

Monterotondo-Urbino Taccola, il tabellino della partita

Monterotondo-Urbino Taccola 0-2

MONTEROTONDO: Di Iorio, Martelli, Barbieri, Banfi, Trocar, Duranti, Cannas, Zaccariello, Ferrari, Bachini, Tempini. A disp.: Toso, Martini, Gorelli, Martelli L., Niccolai, Bagnoli. All.: Ballerini.

URBINO TACCOLA: Guidetti, Pasquini, Franchi, Cecchi, Laniyonu, Anichini, Lazzerini, Dembele, Igbineweka, Nardi, Principe. A disp.: Bersotti, Taglioli, Collecchi, Coulibaly, Pillotta, Gulisano, Toni, Rocchi, Frassi. All.:

Arbitro: Gabriele Giusti di Livorno

Reti: 6' Igbineweka, 83' Nardi

Note: espulso Trocar (M) al 75'