Promozione playoff | Sporting Cecina-Atletico Etruria 0-0: biancoblù eliminati, ma a testa altissima

Si ferma il cammino dell'Atletico Etruria verso l'agognata promozione in Eccellenza. Nella finale playoff del girone C di Promozione, disputata al "Picchi" di Banditella a Livorno, i biancoblù impattano 0-0 con lo Sporting Cecina al termine di tempi regolamentari e supplementari, non riuscendo a staccare il pass per la fase finale degli spareggi in virtù del peggior piazzamento nella stagione regolare.

Le due squadre si presentano al match prive, per squalifica, dei fispettivi allenatori di ruolo: per il Cecina Magrì sostituisce Miano, per l'Etruria Giannelli fa le veci di Traversa. I biancoblù partono forte e già al 5' Barnini impegna seriamente Cappellini. All'8' esce per infortunio Lorenzi (capitano dell'Etruria), sostituito da Coluccia. Il neontrato si rende subito protagonista, conquistando un rigore al 20' per fallo del portiere Cappellini. Mentre Romeo si appresta a mettere la palla sul dischetto, il direttore di gara viene richiamato dall'assistente per una posizione di fuorigioco al momento del lancio di Bozzi: il signor Giannini di Pontedera decide dunque per una punizione a metà campo, tra le forti proteste di squadra e tifosi dell'Etruria. Intorno alla mezz'ora il Cecina fa capolino nell'area avversaria in due circostanze, poi, sul finire di frazione, Romeo tenta di beffare Cappellini (fuori dai pali) con un gran tiro da 35 metri, ma l'estremo difensore cecinese recupera in tempo per deviare la palla sulla traversa.

Nella ripresa la pressione dell'Etruria diminuisce e la partita diventa più equilibrata, oltre che particolarmente bloccata vista l'importanza della posta in palio. Al 73' il Cecina ha la grandissima opportunità per andare in vantaggio ed ipotecare la qualificazione: Bachini si procura un rigore per fallo di Bozzi e va al tiro dal dischetto, ma la conclusione termina fuori dallo specchio. Dalla parte opposta, l'Etruria reclama un doppio penalty (prima fallo di mano di un difensore cecinese, poi intervento di Modica su Barnini), che il direttore di gara non rileva. Si va così ai supplementari. L'Etruria spinge con forza a caccia del gol-vittoria, ma il Cecina si difende bene dopo il passaggio al 3-5-2 avvenuto nel finale dei tempi regolamentari. Il punteggio non si schioda e negli ultimi minuti di gara l'Etruria rimane addirittura in nove uomini a causa delle espulsioni di Bozzi (doppia ammonizione) e Vaglini, entrambe molto discusse. Nonostante l'eliminazione la squadra di Traversa chiude tra gli applausi per una prestazione di assoluto spessore; lo Sporting Cecina approda alla semifinale playoff di Promozione, in programma domenica 5 giugno contro la Rondinella Marzocco.

Sporting Cecina - Atletico Etruria 0-0 (d.t.s.), il tabellino della partita

SPORTING CECINA: Cappellini, Pagliai, Giannini M., Balleri, Modica, Lorenzini, Giannini E., Facenna, Folegnani, Bachini, Diagne. A disp.: Berrugi, Pulizia, Ajdini, Del Gratta, Mecacci, Pedrali, Mantilli, Ghilli, Skerma. All.: Magrì (squalificato Miano).

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Vaglini, Bozzi, Kande, Filippelli, Lorenzi, Barnini, Romeo, Orfei. A disp.: Liuzzo, Menichetti, Coluccia, Malloggi, Anichini, Macchi, Rocca, Invernazzi. All.: Giannelli (squalificato Traversa).

Arbitro: Giannini di Pontedera, coad. da Laganà di Carrara e Seneviratna di Pontedera

Note: Espulsi Bozzi e Vaglini (AE)