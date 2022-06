Promozione, la finale playoff si giocherà al "Masini" di S.Croce sull'Arno

Sarà il "Masini" di Santa Croce sull'Arno ad ospitare la finale playoff del campionato di Promozione. Domenica 12 giugno (calcio d'inizio alle ore 17:30) i pistoiesi del Quarrata Olimpia e i fiorentini della Rondinella Marzocco si affronteranno nello stadio della Cuoiopelli con in palio l'ultimo posto disponibile per il salto in Eccellenza. In caso di parità al 90', si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Al "Masini" la Rondinella Marzocco si è aggiudicata, domenica scorsa, la semifinale contro lo Sporting Cecina (6-5 dopo la lotteria dal dischetto).