Promozione, il San Miniato Basso si ferma in semifinale dei playoff, passa il Grassina ai calci di rigore

Il San Miniato Basso perde ai calci di rigore contro il Grassina 8 a 7 che accede alla finale dove troverà l'Antella che batte la Real Cerretese 1 a 0. L'epilogo peggiore per i ragazzi di mister Ticciati che dopo aver chiuso il girone in testa da imbattuti perdono lo spareggio contro la Sestese e oggi vengono puniti dai calci di rigore. Il match che va in scena al campo neutro di Signa è molto bloccato con poche occasioni, anche a causa del terreno di gioco provato da un'intera stagione. Il primo squillo lo trova il Grassina con Piersanti che a metà della prima frazione centra la traversa, decisivo Micheli che sfiora. Dopo il tiro pericoloso di Simoni finito a lato, nella ripresa i ritmi si abbassano e le occasioni sono tutte per i giallorossi, la pù grande arriva sui piedi di Luca Remedi che impegna Bartoli. Nei tempi supplementari le squadre sono stanche e non ottengono grandi occasioni fino a quando, oltre il 120', Simoni dopo un dribbling colpisce un clamoroso palo sfiorando il gol. Ha inizio a lotteria dei rigori, sbaglia prima il Grassina con Manecchi però il decimo rigore, battuto da Micheli, che varrebbe la finale finisce fuori. Allora si va ad oltranza e al diciottesimo rigore Leone non riesce a rispondere a Magnolfi, i fiorentini sono così in finale.

Grassina – San Miniato Basso 8 a 7 d.c.r. (0 a 0 d.t.s.)

Grassina: Bartoli, Meazzini, Fabiani, Pierattini, Tomberli, Travagli, Metafonti, Natale, Baccini, Simoni,, Dini. A disp.: Colcelli, Chiti, Meacci, Pescucci, Giudice, Bambi, Magnolfi, Romanelli, Manecchi. All.: Cellini.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Langella, Gamba, Fabbrini, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Vanni, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Remedi T., Bettarini, Desii, Leone, Di Bella, Bucalossi, Marinari, Mori. All.: Ticciati.

Arbitro: Poggianti di Livorno, assistenti Ernano di Arezzo e Magnelli di Valdarno.