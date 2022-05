Promozione playoff | Urbino Taccola-Atletico Etruria 1-2: i biancoblu firmano l'impresa e volano in finale

Una rimonta che vale la finale. L'Atletico Etruria si conferma "bestia nera" per l'Urbino Taccola (zero vittorie per la formazione di Roventini nei quattro confronti stagionali), sbancando 2-1, contro ogni pronostico, Uliveto Terme e accedendo all'ultimo atto dei playoff di Promozione girone C. La prima porzione di gara è tutta di marca locale. L'Urbino Taccola fa la partita e impensierisce a più riprese Gambini: ci provano senza successo Lazzerini, Nardi e Ghelardoni, poi al 24' Nardi (su assist di Garofalo) risolve un lungo batti e ribatti in area avversaria con il gol dell'1-0. La reazione dei ragazzi di Traversa è piuttosto sterile, tant'è che i primi 45' si chiudono con il meritato vantaggio biancorosso. Al rientro dall'intervallo l'Atletico Etruria cambia passo: gli innesti di Orfei e Barnini danno nuova linfa ai biancoblù e la partita diventa molto equilibrata. Allo scoccare dell'ora di gioco, sul ribaltamento di fronte dopo una buona occasione non capitalizzata da Anichini, arriva il pareggio dell'Atletico Etruria firmato da Coluccia, con la complicità di Citti e Laniyonu. Il gol dà coraggio ai biancoblu, che premono sull'acceleratore e al 73' effettuano il sorpasso con Barnini, il quale, ben imbeccato da Romeo, infila Citti in uscita. L'Urbino Taccola non ne ha più: è il gol qualificazione. Domenica 29 maggio finalissima Sporting Cecina-Atletico Etruria in campo neutro da definire: per i biancoblu si tratta di un appuntamento con la storia.

Urbino Taccola - Atletico Etruria 1-2, il tabellino della partita

URBINO TACCOLA: Citti, Lazzerini, Pasquini, Veli, Laniyonu, Anichini, Franchi, Principe, Ghelardoni, Nardi, Garofalo. A disp.: Guidetti, Collecchi, Pinna, Pillotta, Desideri, Arrighini, Vassallo, Toni, Rocchi. All.: Roventini.

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Vaglini, Bozzi, Kande, Anichini, Lorenzi, Coluccia, Romeo, Cavallini. A disp.: Liuzzo, Menichetti, Barnini, Orfei, Filippelli, Macchi, Malloggi, Ronda, Invernazzi. All.: Traversa.

Arbitro: Giovannini di Prato

Reti: 24' Nardi (UT), 60' Coluccia (AE), 73' Barnini (AE)