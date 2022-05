Promozione playout, verso Saline-Forcoli. Brontolone: "L'impresa è possibile"

Una vittoria con tre reti di scarto. Solo con questo risultato il Forcoli Valdera riuscirebbe a centrare la salvezza in Promozione, nella gara di ritorno dei playout contro il Saline, in programma domenica 29 maggio al "Rossetti" di Cecina (calcio d'inizio alle ore 16). Un traguardo che, per gli amaranto, avrebbe dell'incredibile, visto il risultato della gara di andata al "Brunner" (3-1 per i volterrani) e il peggior piazzamento nella stagione regolare. Antonio Brontolone, allenatore del Forcoli Valdera subentrato a Fabio Natali il 6 marzo, ha presentato la "partita dell'anno" ai microfoni di PisaToday:

"Prendere il terzo gol nella gara di andata ci ha complicato le cose, ma ho fiducia nella mia squadra e il Saline ha subìto tanti gol in campionato. Abbiamo lavorato molto sulla testa: servirà una partita d'attacco ma con lucidità, giocando minuto per minuto. I ragazzi ci credono perchè fanno sacrifici: mi ha fatto molto piacere la forza della squadra e da quando sono arrivato abbiamo fatto 18 punti in 9 gare quindi qualcosa di buono si è visto. Ho una squadra giovane, che va molto sull'entusiasmo. Per domenica recupera Marianelli in difesa dopo un mese fuori, quindi avrò tutti a disposizione eccetto Pellegrini".