Il Saline cala il bis e resta in Promozione. Forcoli retrocesso in Prima Categoria

Nessuna sorpresa: il Saline centra la salvezza in Promozione, mentre il Forcoli Valdera torna in Prima Categoria dopo 6 anni. Agli amaranto non riesce l'impresa di ribaltare la sconfitta per 3-1 maturata nella gara di andata dei playout al "Brunner" (sarebbe servita una vittoria con almeno tre gol di scarto), finendo addirittura per perdere con lo stesso risultato sul prato del "Rossetti" di Cecina. La partita si mette subito bene per il Saline, in vantaggio al 5' con Rossetti, su servizio di Rossi. Il Forcoli prova a mantenere aperto un residuo spiraglio per la permanenza nella categoria e poco prima della mezz'ora trova il meritato pareggio, firmato da Baldini su punizione dalla lunga distanza. In avvio di ripresa Favilli riporta avanti i volterrani con una bella serpentina in area ed è il gol che dà la mazzata decisiva alle speranze di rimonta del Forcoli. A quindici dal termine Braccini chiude i conti con una conclusione dal limite.

Saline - Forcoli Valdera 3-1, il tabellino della partita

SALINE: Ringressi, Barbafiera, Burchianti, Capanni, Filippi, Spagnoli, Favilli, Pacini, Rossi, Rossetti, Canessa. A disp.: Salvetti, Ricciardi, Di Giulio, Ciampi, Lotti, Nuzzi, Oldoli, Braccini, Cavallini. All.: Fignani.

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Cavallini, Baldini, Favarin, Marianelli, Salvini, Sardi, Borselli, Cardini, Mori, Telleschi. A disp.: Gliatta, Martolini, Migliarini, Natali, Marinari, Micheletti, Pucci, Bonfigli, Ferrera. All.: Brontolone.

Arbitro: Serra di Grosseto, coad. da Luti di Livorno e Corsini di Livorno

Reti: 5' Rossetti (S), 26' Baldini (F), 48' Favilli (S), 76' Braccini (S)