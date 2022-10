Promozione, gli anticipi: vince ancora il Colli Marittimi, pari a reti bianche tra Ponsacco e Etruria

Basta un gol di Biagioni ai Colli Marittimi per superare l'Atletico Piombino nel primo anticipo della seconda giornata di Promozione girone C. Il match di Montescudaio, dopo una prima parte di studio, si accende intorno alla metà del primo tempo: gli ospiti vengono fermati da un ottimo Berrugi, poi tripla occasione per i Colli con Bilanceri e Levato, sui quali è provvidenziale Fiaschi. Nella ripresa partenza lanciata dei Colli, che si portano in vantaggio al 57' grazie al colpo di testa di Bigioni, su corner di Levato. Il Piombino tenta il tutto per tutto ma non riesce a scardinare l'attenta retroguardia biancoblu. Seconda vittoria consecutiva per la formazione di Verdiani.

Nell'altro anticipo in programma, in notturna al Comunale di Ponsacco, pari a reti bianche tra Ponsacco e Atletico Etruria. La gara si sviluppa in assoluto equilibrio e il risultato finale rispecchia l'ottima prova delle due difese. I padroni di casa restano in dieci al quarto d'ora della ripresa a causa dell'espulsione per doppio giallo di Malih, ma i biancoazzurri non ne approfittano. Primo punto per l'Atletico Etruria, mentre il Ponsacco non riesce a replicare il successo di domenica scorsa sul campo della Geotermica.

I tabellini

Colli Marittimi - Atletico Piombino 1-0

COLLI MARITTIMI: Berrugi, Matteo, Remelli (81' Camerini), Mecacci, Buselli, Del Gratta, Gambini (60' De Luca), Bilanceri (69' Cacace), Biagioni, Pellegrini (76' Sangiorgi), Levato (92' Paoletti). A disp.: Bombonato, Mecherini, Giacomelli. All.: Verdiani.

ATLETICO PIOMBINO: Fiaschi, Politi, Castellazzi, Bartolini, Carelli (65' Pulizia), Martelli, Gargini (47' Talocchini), Pagni (52' Paini), Scuglia (52' Barchi), Paggini, Mori. A disp.: Del Moro, Battaglini, Ferrari, Braschi, Papa. All.: Brontolone.

Arbitro: Bulletti di Pistoia

Reti: 57′ Biagioni

Note: ammoniti Remelli, Buselli, Del Gratta, Bilanceri, Paggini

Ponsacco - Atletico Etruria 0-0

PONSACCO: Battini, Accardo, Pedrali, Vannozzi, Prete, Casali, Lotti, Ercoli N., Malih, Sardi (71' Gemignani), Matteoli. A disp.: Lenzini, Figoli, Filippi, Ercoli T., Uruci, De Feo, Martini, Politano. All.: Manuel Caponi.

ATLETICO ETRURIA: Morgillo, Nobile, Orlandi, Vaglini (77' Filippelli), Bozzi, Masini, Ronda, Travali, Coluccia, Favilli (55' Cavallini), Barnini (75' Orfei). A disp.: Bernardeschi, Menichetti, Turini, Ferrari, Malloggi, Sottoscritti. All.: Armando Traversa.

Arbitro: Burgassi di Firenze

Note: espulso Malih al 63'; ammoniti Orlandi, Malih, Ercoli N., Matteoli, Nobile, Coluccia