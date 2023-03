Ponsacco-Cecina, tensione tra tifosi a fine partita. E arriva la stangata per i fumogeni

Animi tesi in occasione di Ponsacco-Sporting Cecina, match di Promozione disputato sabato scorso al Comunale di via della Rimembranza. Sul campo la capolista cecinese si è imposta per 3-0 sui rossoblù ultimi in classifica, ma, al di là del lato sportivo, a prendersi la scena sono stati i disordini tra le tifoserie con conseguente intervento dei carabinieri. Come riporta La Nazione, sarebbero quattro i tifosi ponsacchini identificati e segnalati alla questura per eventuali Daspo, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per quanto riguarda l'identificazione di sostenitori del Cecina. Nella serata di oggi, giovedì 2 marzo, è arrivata invece la stangata del giudice sportivo nei confronti del Ponsacco: alla società rossoblù è stata comminata un'ammenda di mille euro "per accensione fumogeni e scoppio di un petardo" oltre che "per reiterata presenza di persone estranee nel recinto spogliatoi".