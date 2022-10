Promozione: Ponsacco e Urbino Taccola provano a superarsi, ma è 0-0

Finisce con un pareggio a porte inviolate il derby Ponsacco-Urbino Taccola, big match della quinta giornata di Promozione girone C. Al 'Comunale' va in scena una partita molto combattuta, giocata a viso aperto, con grinta ed aggressività dalle due squadre. Nei minuti finali di un primo tempo più di marca ulivetese, il difensore ospite Anichini è costretto ad uscire dal campo per un infortunio apparso subito serio. La ripresa si apre con l'Urbino Taccola pericoloso prima con Carofalo poi con Nassi, ma col passare dei minuti crescono i padroni di casa che chiudono in crescendo seppur senza riuscire ad infilare Bulleri. 0-0 il finale: Ponsacco e Urbino Taccola restano imbattuti.

Ponsacco - Urbino Taccola 0-0, il tabellino della partita

PONSACCO: Battini, Accardo, Pedrali, Vannozzi, Prete, Casali, Medina, Ercoli, Malih, Sardi, Matteoli. A disp.: Lenzini, Politano, Figoli, Baldini, Filippi, Gemignani, Lotti, Uruci, De Feo. All.: Caponi.

URBINO TACCOLA: Bulleri, Lazzerini, Balduini, Veli, Anichini, Laniyonu, Rocchi, Cecchi, Nassi, Igbineweka, Baldini. A disp.: Batistoni, Taglioli, Desideri, Pinna, Garofalo, Bani, Fermi, Antoni, Nordio. All.: Taccola.

Arbitro: Leonetti di Firenze