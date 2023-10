Promozione, grande rimonta del San Miniato Basso, vince anche l'Urbino Taccola ed il San Miniato

Nell’anticipo di sabato perde 2 a 0 in casa il Colli Marittimi fermando così la sua striscia positiva a due vittorie. Partono molto bene gli ospiti che trovano subito il vantaggio al 10’ con Tantone che con una bellissima punizione non lascia scampo a Berrugi. I ragazzi di Verdiani non ci stanno e reagiscono fin da subito prendendo in mano il pallino del gioco e creano alcune occasioni ma col passare dei minuti la situazione non cambia e arriva anche il raddoppio ospite in contropiede con il subentrato Zaccariello che permette ai rossoneri di vincere grazie ad un’ottima prestazione difensiva.

Pareggio amarissimo del Saline che viene fermato sull’uno a uno dal Colli Marittimi, dopo un match per lunghe fasi equilibrato, nel finale sembrava che il Saline ne avesse qualcosa in più degli avversari e infatti i pisani trovano il vantaggio al 36’ con Bernardoni, allora con meno di dieci minuti sul cronometro rimasti, il Maremma si lancia in uno sfogo offensivo alla disperata e nel recupero lunghissimo concesso dall’arbitro Ogliormino, al 9’ di recupero Presicci riesce a trovare la conclusione decisiva.

Vittoria in una bellissima rimonta per il San Miniato Basso che ribalta il risultato contro i grossetani dell’Invictasauro. Nel primo tempo i grossetani si portano in vantaggio con la rete di Rossetti che sigla il gol di un vantaggio meritato dopo aver controllato per un po' il gioco. Nella ripresa quando il San Miniato era già alla ricerca della rimonta arriva la rete che gela per un istante le iniziative dei pisani di Angelini che l 7’ segna il raddoppio per i padroni di casa. L’Invictasauro quindi lascia il pallone e l’iniziativa al San Miniato che con il passare dei minuti si rende sempre più pericoloso fino alla rete di Morelli al 30’ che accorcia le distanze seguita subito dopo dal pari di Remedi. Il San Miniato non si accontenta e vuole completare la rimonta e in pieno recupero ancora Morelli segna il gol che vale una grandissima iniezione di morale e il secondo posto insieme a Saline, CS Lebowski, e Belvedere dietro al Montelupo a punteggio pieno che nella prossima giornata se la vedrà proprio con il Saline.

Arriva la prima vittoria per il San Miniato ASD che vince contro il Piombino 1 a 0 nel match tra squadre a zero punti e rappresentava già un bivio in questa partenza di stagione. Il match è giocato a ritmi contenuti, colpevole anche il caldo estivo in questa prima domenica di ottobre, i rossoblù però si fanno trovare pronti ad una delle prime occasioni di della partita con la rete di Stefanelli che lascia partire un gran tiro a giro che non lascia scampo a Cappellini, assist di Zingarello. Nella ripresa, nonostante il Piombino abbia alzato i ritmi, arriva una doppia occasione per il San Miniato prima con Nuti che tenta un tiro-cross che centra il palo, sulla respinta si avventa Fagni che sbaglia la conclusione a botta sicura. L’occasione più grande dei nerazzurri arriva con il colpo di testa di Fatticcioni ma il portiere Bellomo compie un vero e proprio miracolo con la sua parata decisiva. Resta quindi a zero punti il Piombino insieme al Sant’Andre, l’Armando Picchi ed il Castiglioncello.

Proprio gli azzurri sono stati battuti dall’Urbino Taccola, i pisani riescono a trovare la rete decisiva in apertura di ripresa con Nassi in un match dall’intensità non elevata, gli ospiti non riescono mai ad imporsi nell’area avversaria ma sono da registrare degli episodi dubbi nell’area dell’Urbino Taccola che per l’arbitro non sono calci di rigore.

Colli Marittimi – Belvedere 0 a 2 (0 a 1)

Colli Marittimi: Berrugi, Ciampi, Pedrali, Bartorelli M., Buselli (39' st Mecherini), Camerini A., Campisi, Sarais (25’ st Pannocchi), Coluccia, Pellegrini (30’ st Manno), Remelli. A disp.: Nassi, Calzolari, Cacace, Zoppi, De Luca. All.: Verdiani

Belvedere: Selmi, Veronesi (30’ st Ferri), Del Conte (10’ st Zaccariello), Consonni (10’ st Marretti), Ciolli, Blanchard, D Angelo, Faenzi, Tantone, Folegnani (25’ st Harea), Guazzini (45’ st Pecciarini). A disp.: Pini, Columbu, Di Dato, Lorenzini. All.: Giallini

Arbitro: Sara Foresi di Livorno

Reti: 10' pt Tantone, 20' st Zaccariello

Atletico Maremma – Saline 1 a 1 (0 a 0)

Atletico Maremma: Beligni, Fralassi, Sabatini, Sgherri, Ferraro, Forieri, Cret, Amorfini, Coli, Costanzo, Rispoli. A disp.: Villani, Amaddii, Sabatini C., Bertocchi, Majuri, Rigutini, Gentili, Presicci, Scozzafava. All.: Lorenzini Fabio

Saline: Frongillo, Franceschi, Borri, Dell Aversana, Cosimi, Salemmo, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Martinez De Jesus, Martelli, Braccini, Burchianti G., Piu, Pappalardo, Rigoni. All.: Ciricosta Francesco

Arbitro: Rudy Ogliormino di Piombino

Reti: 36' st Bernardoni, 45+9' st Presicci

Invictasauro – San Miniato Basso 2 a 3 (1 a 0)

Invictasauro: Nunziatini, Tavarnesi, Greco, Raito, Savini, Agnelli, Scalabrelli, Bianchi, Rossetti, Angelini, Tropi. A disp.: Dal Buono, Zarone, Bernardini, Berti, Villani, Conti, Paccagnini, Rosadoni, Affabile. All.: De Masi

San Miniato Basso: Micheli, Fabbrini, Desii, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Vanni, Remedi A., Demi. A disp.: Bellini, Mori, Faraoni, Langella, Leone, Bucalossi, Morelli, Bettarini, Rricku. All.: Ticciati

Arbitro: Diego Bernardini di Piombino

Reti: 20' pt Rossetti, 7’ st Angelini, 30’ st e 45+3’ st Morelli, 32’ st Remedi A.

San Miniato – Atletico Piombino 1 a 0 (1 a 0)

San Miniato A.S.D.: Bellomo, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Koceku, Gazzarrini, Fagni, Stefanelli, Taddei. A disp.: Morelli, Dainelli, Bellucci, Campani, Gallina, Scarpetti, Scali. All.: Capitani

Atletico Piombino: Cappellini, Gaffi, Lepri, Bulli, Martelli, Fatticcioni, Lunghi, Biondi, Paini, Barchi, Mori. A disp.: Gasperini, Patara, Aguedo, Talocchini, Castellazzi, Gentili, Gazzelli, Papa, Bartoli. All.: Brontolone

Arbitro: Alessandro Galla di Pistoia

Reti: 30'pt Stefanelli

Urbino Taccola – Castiglioncello 1 a 0 (0 a 0)

Urbino Taccola: Bulleri, Cavallini, Romeo, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Taglioli Lo., Pacciani, Nassi, Bertolini, Rossi. A disp.: Rossini, Ferrera, Oshadogan, Benvenuti, Salvadori, Taglioli Le., Cioni, Desideri, Baldini. All.: Taccola Roberto

Castiglioncello: Barbetta, Pagliai, Giannini, Nencini, Nucci, Rossi G., Landi, Mori, Moscati, Grandi, Dell Agnello. A disp.: Baldini, Bernini, Andrisani, Lami, Molinario, Cortesi, Balducci, Malta, Milano. All.: Citi Gabriele

Reti: 7' st Nassi.