Promozione, esordio negativo per il Saline: blucerchiati sconfitti 3-1 a Sant'Andrea

Comincia con una sconfitta per 3-1 sul campo del Sant'Andrea il campionato di Promozione 2021/22 del Saline. La formazione di Guarguaglini pagano ancora una volta le disattenzioni della propria retroguardia e la troppa foga in situazioni di svantaggio, incappando nella terza sconfitta in tre gare finora disputate (compresa la Coppa).

L'inizio di gara è devastante per gli ospiti, che dal 13' al 16' subiscono prima la rete di Coli sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi il raddoppio di Khouribech, a seguito di una palla persa al limite dell'area. Il Saline prova a reagire, ma non riesce a creare particolari pericoli a Temperani e compagni. Nella ripresa, al 65', Rossi accorcia le distanze: Favilli si incarica di battere una punizione procurata da Cavallini e colpisce la traversa, ma sulla respinta è lesto il numero 9 ospite ad insaccare riaprendo i giochi. Il Saline si getta immediatamente in avanti alla ricerca del pareggio, ma si scopre troppo e dopo appena 2' viene punito da un calcio di punizione di Coli che non lascia scampo a Ringressi. I blucerchiati chiudono in avanti senza riuscire a smuovere il risultato.

Sant'Andrea - Saline, il tabellino della partita

Sant'Andrea - Saline 3-1

S.ANDREA: Temperani, Brasini, Demasi, Biagiotti, Consonni, Grotti, Amorevoli, Toninelli, Coli, Caminero, Khouribech. A disp.: Cogno, Camerlengo, Pizzuto, Angeli, Lelli, Chiodo, Sarno, De Michele. All.: Cinelli.

SALINE: Ringressi, Burchianti G., Spagnoli, Capanni, Nuzzi, Burchianti L., Cavallini, Pacini, Rossi, Favilli, Passalacqua. A disp.: Tamburini, Matteo, Canessa, Sangiorgi, Di Giulio, Filippi, Barbafiera, Oldoli. All.: Guarguaglini.

Arbitro: Giovanni Macca di Pisa

Reti: 13', 67' Coli (SAN), 16' Khouribech (SAN), 65' Rossi (SAL)