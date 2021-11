Promozione, finalmente il Saline: battuto 2-1 l'Atletico Etruria

Vittoria liberatoria per il Saline, che al "Rossetti" di Cecina batte 2-1 l'Atletico Etruria e centra il primo successo dopo 6 sconfitte nelle prime 6 partite tra Coppa e campionato. Il match si mette subito bene per i padroni di casa, che si portano in vantaggio dopo 9' con Passalacqua, su invito di Rossi. La risposta dell'Atletico Etruria arriva al 21' e solo per un soffio non è pareggio: Puccioni tenta invano la presa alta e Romeo, a porta sguarnita, colpisce incredibilmente il palo. La partita scivola via senza particolari emozioni fino ad inizio ripresa, quando il Saline trova il gol del raddoppio: Nobile atterra in area Passalacqua e il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai blucerchiati che Rossi trasforma con freddezza. Il 2-0 è una mazzata per l'Atletico Etruria, che non riesce a reagire e rischia di subire anche la terza rete, ma Gambini fa buona guardia. Solo nel finale la formazione di Guarguaglini traballa: gli ospiti protestano per un presunto rigore non fischiato su Malloggi, poi Romeo e Sireno si rendono pericolosi. In pieno recupero arrva il 2-1: cross di Lorenzi, respinta di Puccioni e tap-in di Kande. Ma non c'è più tempo e il Saline conquista dunque tre punti importantissimi sia per la classifica che per il morale grazie ad una grande prova di carattere.

Saline - Atletico Etruria, il tabellino della partita

Saline - Atletico Etruria 2-1

SALINE: Puccioni, Canessa, Burchianti, Capanni, Filippi, Barbafiera, Spagnoli, Pacini, Rossi, Favilli, Passalacqua. A disp.: Ringressi, Matteo, Burchianti, Ciampi, Nuzzi, Cavallini, Taddei, Oldoli, Di Giulio. All.: Guarguaglini

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile (95’ Pedani), Orlandi (88’ Coluccia), Sireno, Bozzi, Kande, Filippelli (90’ Macchi), Lorenzi, Cavallini (56’ Anichini), Romeo, Orfei (56’ Malloggi). A disp.: Liuzzo, Menichetti, Pedani, Coluccia, Macchi, Anichini, Malloggi, Sant. All.: Traversa.

ARBITRO: Norci di Arezzo

RETI: 10’ Passalacqua (S), 53’ rig. Rossi (S), 90'+3’ Kande (A)