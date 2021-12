Promozione, rinviate per quarantena Covid due partite dei Colli Marittimi

Girone C

Promozione Toscana Girone C

L'USD Colli Marittimi comunica il rinvio ulteriore della partita contro ASD Saline, che, già posticipata, si sarebbe dovuta disputare questa sera, in virtù della messa in quarantena di una parte del proprio organico.

L'USD ringrazia per la disponibilità e la tempestività nel gestire questa sfortunata circostanza l'ASD Saline e le autorità competenti, sia in ambito calcistico e federale che in ambito sanitario.

Inoltre, anche la partita che si sarebbe dovuta disputare Sabato 18 al Niccolai contro l'US Sant'Andrea è stata rimandata. Sarà nostra premura comunicarvi quanto prima le date in cui queste due partite verranno recuperate.

fonte foto e articolo pagina Facebook "Usd Colli Marittimi"