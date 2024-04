Promozione, il Saline domina nel derby contro il Colli Marittimi, pareggia il San Miniato Basso e vede allungare la Sestese

Anche il terzo derby stagionale tra Saline e Colli Marittimi va ai ragazzi di mister Ciricosta che dominano 4 a 0 nell'anticipo di sabato. Dopo un primo tempo interlocutorio, Dell'Aversana la sblocca al 4' della ripresa, poi Franceschi e Bernardoni chiudono la partita entro l'ora di gioco e nel finale timbra anche Passalacqua, quarto posto in cassaforte.

Vince anche l'Urbino Taccola per 1 a 0 sul campo dell'Invitasauro grazie ad una rete di Antoni, tre punti che non basteranno per raggiungere i playoff ma che permettono ai biancorossi di considerarsi già salvi e divertirsi nelle ultime partite. Perde invece il San Miniato 2 a 1 sul campo del C.S. Lebowski, botta e risposta tra Gualandi e Faraoni in due minuti nel primo tempo, la partita sembra chiudersi in parità ma al 94' Ciancaleoni firma la rete che vale tre punti pesanti in favore dei fiorentini che possono già cominciare a pensare alla finale di Coppa tra un mese contro l'Antella.

Pareggia il San Miniato Basso 1 a 1 contro il Belvedere terzo in classifica, si interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive e la Sestese allunga di due punti in testa anche se all'ultima giornata ci sarà lo scontro diretto che vale la vittoria del girone B di Promozione Toscana. Tornando al match, succede tutto nel primo tempo con l'esperto Blanchard che apre le marcature al 25', risponde Remedi un quarto d'ora più tardi e nel finale i giallorossi non riescono a trovare l'iniziativa decisiva.

Saline – Colli Marittimi 4 a 0 (0 a 0)

Saline: Frongillo, Franceschi, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Cosimi, Fabbri, Ciurli, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Burchianti, Piu, Rigoni, Braccini, Zaccheo, Martinez De Jesus, Pappalardo, Doda. All.: Ciricosta

Colli Marittimi: Berrugi, D’Onghia, Pedrali, Bartorelli M., Buselli, Camerini, Campisi, Zoppi, Remelli, Pellegrini, Bartorelli A.. A disp.: Sabatini, Mecherini, Giacomelli, Sarais, Lombardo, Coluccia, Manno, Milano, Ciampi. All.: Verdiani.

Arbitro: Ponzalli di Prato.

Reti: 4'st Dell’Aversana, 10’st Franceschi, 15’st Bernardoni, 35’st Passalacqua.

Invictasauro – Urbino Taccola 0 a 1

Invictasauro: Nunziatini, Tavarnesi, Sabbatini, Raito, Savini, Agnelli, Scalabrelli, Brogelli, Villani, Angelini, Greco. A disp.: Speroni, Affabile, Bianchi, Rossetti, Marruccia, Paccagnini, Berti. All.: De Masi.

Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Pacciani, Taglioli Le., Laniyonu, Antoni, Castellacci, Nassi, Bertolini, Rocchi. A disp.: Mirtay, Arrighini, Desideri, Benvenuti, Salvadori, Baldini, Cioni, Ferrera, Cavallini. All.: Taccola.

Arbitro: Bo di Livorno.

Reti: Antoni.

San Miniato Basso – Belvedere 1 a 1 (1 a 1)

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Langella, Gamba, Di Bella, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Marinari, Colibazzi, Bucalossi, Leone, Remedi, Fabbrini, Mori, Mancini. All.: Ticciati.

Belvedere: Selmi, Veronesi, Zaccariello, Consonni, Ciolli, Blanchard, Bandini, D’Angelo, Tantone, Folegnani, Guazzini. A disp.: Pini, Pecciarini, Harea, Barontini, Fregoli, Columbu, Marretti, Del Conte, Faenzi. All.: Giallini.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Reti: 25’pt Blanchard (B), 41’pt Remedi L. (SMB).

C.S. Lebowski – San Miniato 2 a 1 (1 a 1)

C.S. Lebowski: Pagani, Sternini, Magnelli, Quadri, Rosi, Rossi, Urbinati, Fornai, Corsini, Calbi, Gualandi. A disp.: Targioni, Burchielli, Mulas, Giuntoli, Pagni, Conversano, Ciabatti, Ciancaleoni, Mazzoni. All.: Miliani.

San Miniato: Morelli, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Taddei, Gazzarrini, Zini, Di Benedetto, Faraoni. A disp.: Bellomo, Dainelli, Bruschi, Campani, Echegdali, Gallina, Grippo, Salliu, Scali. All.: Capitani.

Arbitro: Bigongiari di Lucca.

Reti: 17'pt Gualandi (CSL), 19'pt Faraoni (SM), 45+3'st Ciancaleoni (CSL).