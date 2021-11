Promozione, Saline batte Forcoli 3-2 in una partita ricca di emozioni

Gara divertente al "Rossetti" di Cecina tra Saline e Forcoli Valdera. A spuntarla per 3-2 al termine dei 90' sono i blucerchiati, ma entrambe le squadre meritano un plauso per la prestazione messa in campo, dandosi battaglia fino agli ultimi istanti di gioco. Pronti-via e il Saline passa in vantaggio al 9', con Barbafiera che insacca di testa sugli sviluppi di un corner dalla sinistra battuto corto con scambio tra Rossi e Favilli. A cavallo della mezz'ora di gioco il Forcoli la ribalta: al 26' Fiorentini entra in area dalla sinistra e mette al centro per Micheletti, il quale spedisce alle spalle di Bulleri con un bel colpo di tacco ad anticipare Spagnoli; al 31' lo stesso attaccante amaranto trafigge Ringressi a compimento di un'azione cominciata con un lancio lungo di Bulleri e rifinita da Tamberi. Il Saline prova a reagire, ma a rendersi pericoloso prima dell'intervallo è ancora il Forcoli con Micheletti, che da due passi trova la pronta risposta di Ringressi. Ad inizio ripresa arriva il 2-2 del Saline: palla in profondità di Favilli per Pacini, che scavalca Bulleri con un pallonetto morbido. La pressione dei blucerchiati aumenta e Bulleri è chiamato agli straordinari su un colpo di testa di Spagnoli. Al 75 il Saline completa la contro-rimonta: Rossi serve al limite dell'area Favilli, che infila Bulleri. Gli amaranto provano a recuperare il risultato nel finale, ma tutti gli attacchi sono vani. Seconda vittoria consecutiva per il Saline, mentre il Forcoli, complice il pari del Monterotondo contro i Colli Marittimi, è ora a 5 punti all'ultimo posto in classifica.

Saline - Forcoli Valdera, il tabellino della partita

Saline - Forcoli Valdera 3-2

SALINE: Ringressi, Canessa, Barbafiera, Capanni, Nuzzi, Spagnoli, Favilli, Pacini, Rossi, Oldoli, Cavallini. A disp.: Puccioni, Burchianti, Burchianti, Fulceri, Ciampi, Di Giulio, Filippi, Braccini . All.: Guarguaglini.

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Pellegrini, Bonfigli, Favarin, Salvini, Tamberi, Telleschi, Borselli, Fiorentini, Tamberi, Micheletti. A disp.: Salvadori, Benvenuti, Mori, Cardini, Migliarini, Bettini, Martolini, Giusti, Monti. All.: Natali.

Arbitro: Breschi di Prato

Reti: 9' Barbafiera (S), 26', 31' Micheletti (F), 59' Pacini (S), 75' Favilli (S)