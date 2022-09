Promozione, il Saline debutta con un pari: 0-0 col Gambassi

Il Saline non va oltre lo 0-0 contro il Gambassi nel match che, giocandosi in anticipo al sabato, sancisce l'inizio del campionato di Promozione. Buona partenza dei blucerchiati, che sfiorano il vantaggio già prima del decimo minuto con Braccini (servito da Lepri). Il resto del primo tempo scivola con relativa tranquillità, se non per un'ottima parata di Frongillo alla mezz'ora. La ripresa, nonostante il diluvio, è caratterizzata da più emozioni. Le due palle gol migliori dei ragazzi d Venturi capitano sulla testa prima di Bernardoni poi di Salemmo, ma in entrambi i casi il portiere ospite Posarelli si supera. Per il Saline si tratta del secondo pareggio a reti bianche consecutivo dopo quello in Coppa contro lo Sporting Cecina.

Saline - Gambassi 0-0, il tabellino della partita

SALINE: Frongillo, Burchianti, Salemmo, Zaccariello (61' Rossetti), Cosimi (53' Giudici), Antonini, Fabbri, Lepri, Braccini (23' Borri), Dell'Aversana, Bernardoni (72' Rigoni). A disp.: Ringressi, Nucera, Giorgi, Balbuena, Ciampi. All.: Venturi.

GAMBASSI: Posarelli, Oliva, Orlandini (85' Oliva), Carcione, Tafi, Salerno, Ciappi, Boumarouan (82' Mazzanti), Gaudino Baronello (72' Abbate), Rosi, Giorgio. A disp.: Bennato, Antonino, Ciappi, Angioli, El Bhit, Botti. All.: Ciappi.

Arbitro: Buchignani di Livorno