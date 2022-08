Promozione | Saline: fatta per Giudici, centrocampista goleador

Un colpo che fa entrare di diritto il Saline tra le papabili protagoniste del prossimo campionato di Promozione girone C. A suggello di un'importante campagna acquisti, il club blucerchiato ha ufficializzato l'ingaggio di Matteo Giudici, centrocampista offensivo ex Colli Marittimi. Il classe '95, cresciuto nel settore giovanile del Livorno e passato anche da Atletico Piombino, Pecciolese, Cascina e San Miniato Basso, è reduce da un'annata da assoluto protagonista a Montescudaio con ben 12 gol. L'arrivo di Giudici va ad infoltire il nucleo ex Colli Marittimi adesso in blucerchiato, dopo mister Venturi, il ds Zanobini e i vari Frongillo, Cosimi, Fabbri, Lepri, Sanfilippo, Matta e Giorgi.