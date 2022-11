Promozione | Saline, il nuovo allenatore è Rubino: "Credo in questa squadra: ho trovato grande disponibilità"

Soluzione interna per la guida tecnica del Saline: la società blucerchiata, dopo aver esonerato Riccardo Venturi all'indomani della sconfitta con l'Invictasauro, ha deciso di promuovere Luca Rubino, già mister della formazione Juniores, ad allenatore della Prima squadra. "Sono molto contento di questa nuova avventura - afferma in esclusiva Rubino ai microfoni di PisaToday - conosco la società essendo qui già da un anno e stimo molto le persone che ne fanno parte, per cui fa piacere che abbiano deciso di darmi questo incarico. Buona parte della squadra già la conoscevo perchè l'avevo avuta a Cecina qualche anno fa, quando facevo il secondo. Non siamo in una situazione di classifica semplice, ma ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi e credo ci sia tutto per fare bene".

Il Saline occupa attualmente l'ultimo posto in classifica nel campionato di Promozione girone C, con un magro bottino di quattro punti in otto gare e nessuna vittoria. Domani subito una sfida ostica a Sant'Andrea attende Rubino, il quale, dopo varie esperienze da secondo in categoria e da primo nelle giovanili di Cecina e Rosignano Sei Rose, sarà all'esordio da titolare della panchina di una Prima squadra. "Sarà sicuramente una partita d'intensità elevata - spiega Rubino - per noi è importante perché abbiamo bisogno di un risultato positivo per ripartire. Venturi ha fatto un ottimo lavoro con la squadra, c'è stata tanta sfortuna".