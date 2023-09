Promozione, vincono il Colli Marittimi e il Saline contro il San Miniato, male l'Urbino Taccola

Seconda vittoria per il Saline che si impone sul San Miniato 2 a 0, l’allenatore degli ospiti in settimana è cambiato, Mauro Marchi si è dimesso e al suo posto è arrivato Paolo Capitani, già direttore generale e allenatore rosso blu nella stagione della vittoria del Campionato di Seconda Categoria. Oggi il Saline si impone con una rete per tempo, entrambe nel finale di ogni frazione con Bernardoni al 45’ e Braccini al 43’ della ripresa, continua il cammino della squadra di mister Ciricosta che occupa il primo posto della classifica insieme ad altre squadre tra cui il Colli Marittimi che ha vinto 3 a 0 sul campo del Colli Marittimi, decisivo nel primo tempo Pellegrini che sigla la doppietta in cinque minuti, tra il 35’ e il 40’, nella ripresa poi c’è anche spazio per la rete di Coluccia al 20’.

Il San Miniato Basso invece impatta sull’Atletico Maremma fermandosi sullo 0 a 0, abbastanza a sorpresa considerata l’ottima rosa dei giallorossi retrocessi lo scorso anno dall’Eccellenza, i pisani infatti nonostante le molte occasioni avute non sono mai riusciti a sbloccare il match ma, almeno, sono riusciti ad essere solidi in difesa e hanno portato a casa almeno un punto, sarà importante imporsi nel prossimo match, non facile, che li vedrà impegnati contro i grossetani dell’Invicta Sauro.

Esce sconfitto l’Urbino Taccola dal confronto con il Montelupo, la prima rete dei fiorentini è al 41’ con Ndaw dopo già diverse occasioni nei padroni di casa. Nella ripresa nonostante i pisani ci provino l’interpretazione del Montelupo non cambia e arriva il raddoppio al 22’ di Anedda, nel finale l’Urbino Taccola prova a riaprirla ma arriva il 3 a 0 finale di Gueye.

Saline – San Miniato 2 a 0 (1 a 0)

Saline: Frongillo, Franceschi, Borri, Dell Aversana, Salemmo, Cosimi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Martelli, Martinez De Jesus, Braccini, Doda, Burchianti G., Piu, Pappalardo, Fabbri. All.: Ciricosta.

San Miniato A.S.D.: Bellomo, Zingarello, Borghini, Marconcini, Scali, Campolmi, Stefanelli, Gazzarrini, Taddei, Carnevale, Gallina. A disp.: Morelli, Scarpetti, Nuti, Bellucci, Koceku, Dainelli, Fagni, Campani. All.: Capitani.

Arbitro: Cravini di Livorno

Reti: 45' pt Bernardoni, 43' st Braccini.

Sant’Andrea – Colli Marittimi 0 a 3 (0 a 2)

S.Andrea: Comparini, Pizzuto, Demasi, Amorevoli, Biagiotti, Grotti, Bruni, Guglione, Vento, Francavilla, Lelli. A disp.: Cogno, De Michele, Gatti, Marrucci, Battistini, Veglianti, Gobbi, Brasini. All.: Cinelli.

Colli Marittimi: Berrugi, Mecherini, Pedrali, Sarais, Bartorelli, Camerini A., Campisi, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Remelli. A disp.: Nassi, Buselli, Ciampi, Calzolari, De Luca, Manno, Pannocchi. All.: Verdiani.

Arbitro: Ferrara di Piombino

Reti: 36' pt e 40’ pt Pellegrini, 20' st Coluccia.

San Miniato Basso – Atletico Maremma 0 a 0

San Miniato Basso: Micheli, Bettarini, Desii, Langella, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Demi, Vanni. A disp.: Fattori, Mori, Remedi T., Tigrano, Leone, Colibazzi, Bucalossi, Faraoni, Rricku. All.: Ticciati.

Atletico Maremma: Beligni, Fralassi, Sabatini, Sgherri, Ferraro, Amorfini, Cret, Rigutini, Coli, Costanzo, Rispoli. A disp.: Villani, Amaddii, Sabatini C., Sarzilla, Gentili, Forieri, Presicci, Majuri, Scozzafava. All.: Lorenzini Fabio

Arbitro: Edoardo Bo di Livorno

Montelupo – Urbino Taccola 3 a 0 (1 a 0)

Montelupo: Lensi, Marrazzo, Cupo, Safina, Corsinovi, Alicontri, Cintelli, Tremolanti, Anedda, Ndaw, Ulivieri. A disp.: Consani, Seghetti, Polli, Bianchini, Beconcini, Brogi, Bini, Gueye, Garunja. All.: Lucchesi Andrea.

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Le., Romeo, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Salvadori, Pacciani, Rossi, Baldini, Cavallini. A disp.: Batistoni, Oshadogan, Nassi, Desideri, Franchi, Cioni, Antoni, Benvenuti, Bertolini. All.: Taccola Roberto.

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Reti: 41' pt Ndaw, 22’ st Anedda, 45+1’ st Gueye.