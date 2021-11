Promozione, si ferma il Saline: al "Rossetti" vince lo Sporting Cecina 2-0

Con un gol per tempo lo Sporting Cecina batte il Saline 2-0 nell'anticipo del girone C di Promozione disputato al "Rossetti" (con i rossoblù, per una volta, come "ospiti"). Il Cecina parte bene in avvio e dopo 8' passa in vantaggio, seppur in modo fortunoso: un cross sballato di Skerma si trasforma in tiro beffardo che si insacca alle spalle di Ringressi. La formazione di Miano, però, non sfrutta l'inerzia favorevole della partita, anzi subisce la pressione del Saline per quasi tutto il primo tempo. I blucerchiati vanno vicini al gol in due occasioni con Rossi, ma Cappellini si fa trovare pronto mantenendo la propria porta inviolata. Nella ripresa la partita prosegue in modo molto combattuto, ma a prendere le redini del gioco è il Cecina, mentre il Saline agisce soprattutto in contropiede. Campisi e Bernardoni impensieriscono Ringressi, mentre dall'altra parte solo un salvataggio provvidenziale sulla linea di porta di Diagne Mohamed evita il pareggio. Al 75' Saline in 10 per l'espulsione di Capanni, poi a 2' dal termine arriva il gol del raddoppio che chiude i conti: il neontrato Bigazzi, al rientro dopo un mese di stop, mette in mostra la sua tecnica sopraffina, con una parabola deliziosa da calcio di punizione che termina la propria corsa sotto l'incrocio dei pali.

Saline - Sporting Cecina 0-2, il tabellino della partita

SALINE: Ringressi, Barbafiera, Spagnoli, Capanni, Nuzzi, Burchianti L. (61' Burchianti G.), Canessa (76' Matteo), Pacini, Rossi, Filippi, Cavallini (74' Di Giulio). A disp.: Puccioni, Ciampi, Braccini, Favilli, Oldoli. All.: Guarguaglini.

SPORTING CECINA: Cappellini, Pagliai, Giannini M., Balleri, Del Ghianda, Modica, Campisi (68' Giannini E.), Facenna (76' Mecacci), Bernardoni (88' Diagne Mb.), Skerma (80' Bigazzi), Diagne Mo.. A disp.: Botarelli, Pedrali, Ajdini, Zoppi. All.: Miano.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto

Reti: 8' Skerma, 88' Bigazzi

Note: espulso al 75' Capanni (SA); ammoniti Rossi, Cavallini (SA) Facenna, Giannini E. (SC)