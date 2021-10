Promozione, poker dell'Urbino Taccola e vetta in solitaria. Saline nel baratro

Un Urbino Taccola da urlo vince 4-2 in rimonta sul campo del Saline e si porta così in testa alla classifica in solitaria dopo tre giornate di campionato. I biancorossi partono malissimo in avvio, subendo un uno-due potenzialmente letale firmato da Passalacqua e Rossi: il primo, al 4', insacca con un colpo di testa in seguito ad un corner giocato corto tra Rossi e Favilli; il secondo, all'8', si rende protagonista di un eurogol al giro dal limite dell'area. Saline avanti di due reti ma non in grado di gestire il risultato, tanto che al 17' l'Urbino Taccola accorcia le distanze con Igbineweka, su sponda di Nardi dopo lancio dalle retrovie. Il primo tempo scorre via senza altre emozioni.

Ad inizio ripresa l'Urbino Taccola piazza l'affondo decisivo: al 54' Nardi infila Ringressi con un potente tiro di sinistro dal limite, poi, 2' più tardi, la premiata ditta Nardi-Igbineweka in ripartenza sforna il gol del 2-3 firmato dal numero 9. Il Saline prova ad attaccare nel tentativo di raddrizzare la partita e nei minuti finali si rende pericoloso con Capanni, ma sul ribaltamento di fronte è ancora Igbineweka ad andare in gol, approfittando di un'indecisione tra Barbafiera e Matteo. Mentre scatta la festa degli ulivetesi per la terza vittoria in tre giornate, di contro il Saline si lecca ancora una volta le ferite e prende atto di una classifica che comincia a farsi veramente preoccupante.

Saline - Urbino Taccola, il tabellino della partita

Saline - Urbino Taccola 2-4

SALINE: Ringressi, Canessa, Spagnoli, Capanni, Nuzzi, Burchianti, Oldoli, Pacini, Rossi, Favilli, Passalacqua. A disp.: Puccioni, Barbafiera, Burchianti, Matteo, Filippi, Di Giulio, Cavallini, Sangiorgi. All.: Guarguaglini.

URBINO TACCOLA: Guidetti, Pasquini, Ghelardoni, Cecchi, Laniyonu, Anichini, Lazzerini, Dembele, Igbineweka, Nardi, Principe. A disp.: Collavoli, Taglioli, Collecchi, Franchi, Koulibaly, Desideri, Gulisano, Toni, Frassi. All.: Ficini.

Arbitro: Lachi di Siena

Reti: 4' Passalacqua (S), 8' Rossi (S), 17', 56', 90' Igbineweka (U), 54' Nardi (U)