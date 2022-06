Promozione, nuovo ciclo Saline: Venturi in panchina, Zanobini direttore sportivo

Rivoluzione in casa del Saline: la società blucerchiata, reduce da una salvezza ai playout in Promozione, cambia direttore sportivo e allenatore. Con l'obiettivo di alzare l'asticella sotto il piano dei risultati arrivano il DS Giacomo Zanobini e mister Riccardo Venturi, entrambi in forza ai Colli Marittimi nell'ultima stagione. In biancoblù, l'accoppiata ha concluso il campionato appena fuori dalla zona playoff dopo aver comandato la classifica per diverse giornate a cavallo tra girone di andata e ritorno. Il Saline comunica che l'ex DS Mirko Nasuti resterà comunque al fianco della squadra e saluta mister Massimo Fignani.