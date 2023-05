San Miniato Basso, Menichetti lascia il calcio giocato: guiderà gli Juniores Regionali

In attesa di definire guida tecnica e rosa della Prima squadra 2023/24, neo-retrocessa in Promozione, il San Miniato Basso ufficializza l'avvicendamento sulla panchina degli Juniores Regionali. Dopo una sola stagione, conclusa con l'arrivo ad un passo dai playoff nel girone B, si separano le strade tra il sodalizio giallorosso e Mario Costa. Al suo posto, a sorpresa, ecco Giacomo Menichetti. L'ex difensore, tra le altre, di Pontedera, Poggibonsi, Gavorrano e Fucecchio, arrivato al San Miniato Basso l'estate scorsa proveniente dal Montespertoli, lascia il calcio giocato all'età di 33 anni e comincia la sua 'nuova vita' da allenatore.

"Purtroppo a dicembre ho avuto un infortunio per cui non avrei potuto più giocare come avrei voluto", spiega Menichetti ai canali social del club. "Da qualche anno, grazie ad alcuni allenatori che ho avuto, mi balenava in testa l'idea di allenare così ho cominciato a fare il corso e quando mi si è presentata questa possibilità, per cui ringrazio la società, non potevo rifiutare. Mi approccio a questa nuova sfida con tanto entusiasmo e tanta passione".

"Lo zoccolo duro rimarrà - prosegue - non sarà semplice ma cercheremo di ripetere quanto di buono fatto quest'anno. L'idea è di adattarmi alle caratteristiche dei giocatori, mettendo in campo una squadra coraggiosa, propositiva e un po' spavalda, con una identità. Alla base di tutto, però, c'è l'entusiasmo e spero di trasmettere questo ai ragazzi. E' una grande occasione di crescita sia per me che per loro".