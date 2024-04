Promozione, il San Miniato Basso si impone nel derby contro il Saline, impresa Colli Marittimi che rimonta 3 gol all'Urbino Taccola

Vittoria all'ultimo minuto pesantissima del San Miniato Basso sul campo del Saline, i giallorossi si impongono nel derby 2 a 1. Il primo tempo è molto combattuto sul piano tecnico e fisico ma nessuna delle due squadre riesce ad imporsi sull'altra, nella ripresa invece partono fortissimo i giallorossi che dopo 3' sono avanti grazie al gol di Gamba. Il Saline non ci sta e arriva il pari di Zaccariello subito dopo l'ora di gioco ma nel finale, al 89', è ancora Gamba a segnare una rete pesantissima che permette ai ragazzi di mister Ticciati di rimanere in testa alla classifica con la Sestese, adesso per andare a giocarsela all'ultima di campionato sul campo dei rossoblù almeno a pari punti servirà vincere la prossima contro un Porta Romana che sta cercando uno sprint finale per giocare almeno i playout. Invece il Saline è stato raggiunto dall'Atletico Maremma e mantenere la quarta posizione che varrebbe i playoff non sarà facile visto il calendario che dice Sestese e Urbino Taccola, anche se neanche i maremmani possono sottovalutare le ultime due partite che saranno contro Belvedere e Castiglioncello.

Pirotecnico 3 a 3 tra Colli Marittimi e Urbino Taccola, un pari in rimonta nell'altro derby di giornata disputato tra due squadre con poco o niente da chiedere ancora al campionato, i biancorossi sono già praticamente salvi mentre ai biancoblù basterà non sbagliare le ultime partite contro Montelupo e San Miniato per ottenere una salvezza tranquilla. Il primo tempo è dominato dai ragazzi di mister Taccola che chiudono 0 a 3 grazie ai gol di Baldini, uno dal dischetto, e di Salvadori che al 45' arrotonda il risultato. La partita sembra che si chiuderà con una vittoria netta degli ospiti ma appena scatta l'ora di gioco Campisi riapre i discorsi e Milano al 75' rimette in corsa i suoi che al 95' trovano il gol del pari con Coluccia, una rete importantissima che probabilmente vale la salvezza diretta.

Il San Miniato nelle ultime due di campionato affronterà proprio Urbino Taccola e Colli Marittimi per cercare di guadagnare punti decisivi per la salvezza diretta dopo il prezioso pari di ieri, uno 0 a 0 maturato sul campo dell'Invictasauro. Un risultato giusto per quanto visto in campo ma servirà vincere almeno una delle prossime due per evitare i playout.

Saline – San Miniato Basso 1 a 2 (0 a 0)

Saline: Frongillo, Franceschi, Borri, Fabbri, Salemmo, Cosimi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Burchianti, Pappalardo, Dell’Aversana, Ciurli, Braccini, Piu, Martinez De Jesus, Doda. All.: Ciricosta.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Langella, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Demi, Vanni. A disp.: Fattori, Di Bella, Desii, Bucalossi, Leone, Fabbrini, Remedi A., Mori, Mancini. All.: Ticciati.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Reti: 3’st e 44’st Gamba (SMB), 16’st Zaccariello (S).

Colli Marittimi – Urbino Taccola 3 a 3 (0 a 3)

Colli Marittimi: Berrugi, Bartorelli A., Pedrali, Bartorelli M., D’Onghia, Camerini, Campisi, Andreucci, Milano, Pellegrini, Remelli. A disp.: Sabatini, Mecherini, Ciampi, Giacomelli, Bilanceri, Coluccia, Manno, Lombardo. All.: Verdiani.

Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Pacciani, Taglioli Lo., Laniyonu, Rocchi, Castellacci, Bertolini, Baldini, Salvadori. A disp.: Mani, Benvenuti, Antoni, Oshadogan, Ferrera, Desideri, Cioni, Taglioli Le., Cavallini. All.: Taccola.

Arbitro: Bragazzi di Carrara.

Reti: 10'pt (R) e 25’pt Baldini (UT), 45'pt Salvadori (UT), 15’st Campisi (CM), 31’st Milano (CM), 45+5’st Coluccia (CM).

Invictasauro – San Miniato 0 a 0

Invictasauro: Nunziatini, Sabbatini, Paccagnini, Raito, Affabile, Agnelli, Scalabrelli, Brogelli, Villani, Angelini, Bianchi. A disp.: Massellucci, Speroni, Savini, Rossetti, Tosoni, Marruccia, Berti, Tavarnesi, Conti. All.: De Masi.

San Miniato: Morelli, Zingarello, Gallina, Campolmi, Scali, Borghini, Taddei, Gazzarrini, Bruschi, Di Benedetto, Zini. A disp.: Bellomo, Dainelli, Campani, Grippo, Salliu, Faraoni. All.: Capitani.

Arbitro: Bianchini di Siena.