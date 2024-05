Promozione, è 1 a 1 tra San Miniato Basso e Sestese, sarà quindi spareggio per assegnare il primo posto

Finisce 1 a 1 tra Sestese e San Miniato Basso, si deciderà tutto quindi in campo neutro per assegnare la vittoria del girone e la promozione in Eccellenza, al gol di Demi al 28' che porta in vantaggio i giallorossi risponde Berti al 70', la partita è molto tirata e ovviamente nessuna delle due squadre è disposta a cedere un centimetro per cui è tutto rimandato, la vincente andrà in Eccellenza, la perdente al quadrangolare finale per la promozione senza passare dai playoff grazie ad un'enormità di vantaggio sulla terza in classifica.

Succede di tutto tra Colli Marittimi e San Miniato che termina 4 a 4 con i rossoblù che rimontano da 4 a 0. Il primo tempo termina appunto con quel risultato grazie alle doppiette di Zoppi e Milano ma nella ripresa la doppietta di Marconcini riapre il discorso, Zini al 87' dà a tutti la carica per il finale e al 94' è capitan Scali a pareggiare i conti.

Vince in rimonta 2 a 1 l'Urbino Taccola contro il Saline, succede tutto nel primo tempo dove Salvadori e Castellacci rispondono al gol di Passalacqua.

Sestese – San Miniato Basso 1 a 1 (0 a 1)

Sestese: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Matteo L., Biondi, Lenzini, Sarr, Belli, Torrente, Ciotola, Manganiello. A disp.: Evi, Pisaneschi, Casati, Dianda, Mazzeo, Basolu, Berti, Renieri, Ermini. All.: Polloni.

San Miniato Basso: Micheli, Langella, Desii, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Mancini, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Di Bella, Bettarini, Bucalossi, Leone, Lucarelli, Fabbrini, Mori, Vanni. All.: Ticciati.

Arbitro: Lachi di Siena.

Reti: 28'pt Demi (SMB), 25’st Berti (SES).

Colli Marittimi – San Miniato 4 a 4 (4 a 0)

Colli Marittimi: Sabatini, D’Onghia, Dainelli, Sarais, Ciampi, Camerini, Campisi, Zoppi, Milano, Pellegrini, Remelli. A disp.: Biasci, Bartorelli A., Nesti, Pedrali, Bartorelli M., Giacomelli, Mangano, Lombardo, Manno. All.: Verdiani.

San Miniato: Morelli, Borghini, Gallina, Marconcini, Scali, Gazzarrini, Grippo, Salliu, Campani, Bruschi, Dainelli. A disp.: Bellomo, Zingarello, Di Benedetto, Campolmi, Echegdali, Zini, Taddei, Faraoni. All.: Capitani.

Arbitro: Frediani di Pisa.

Reti: 11'pt e 22’pt Zoppi (CM), 36'pt e 40’pt Milano (CM), 8’st Rig. e 22’st Marconcini (SM), 42’st Zini (SM), 45+4'st Scali (SM)

Urbino Taccola – Saline 2 a 1 (2 a 1)

Urbino Taccola: Bulleri, Romeo, Franchi, Pacciani, Anichini, Laniyonu, Cavallini, Castellacci, Bertolini, Baldini, Salvadori. A disp.: Mani, Ferrera, Taglioli, Cioni, Rocchi, Benvenuti, Desideri, Oshadogan, Antoni. All.: Taccola.

Saline: Ioele, Ciurli, Franceschi, Dell’Aversana, Salemmo, Cosimi, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Frongillo, Borri, Zaccheo, Pappalardo, Rigoni, Braccini, Piu, Doda. All.: Ciricosta.

Arbitro: Sarchini di Firenze.

Reti: 11'pt Passalacqua (S), 22'pt Castellacci (UT), 34'pt Salvadori (UT).