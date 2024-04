Promozione, il San Miniato vince il derby con l'Urbino Taccola ed è salvezza matematica

Il San Miniato vince 3 a 2 il derby di giornata contro un Urbino Taccola e ottiene la salvezza diretta matematica. I ragazzi di mister Capitani fanno una partenza sprint e al 5' sono già in vantaggio grazie ad un'autorete, al 20' raddoppia Zini e cinque minuti più tardi mette la sua firma anche Di Benedetto. Solo in quel momento i ragazzi di mister Taccola riescono ad accorciare le distanze al 26' con Bertolini ma i rossoblù si difendono bene, al 87' Bertolini segna ancora ma Morelli e compagni tirano giù la saracinesca e negano la rimonta ai biancorossi conquistando i tre punti necessari alla salvezza.

Vincono anche i rivali del San Miniato Basso contro il Porta Romana per 2 a 1, Mancini e Marinari nel primo tempo indirizzano la partita, nel finale Lalaj spaventa i ragazzi di Ticciati che però resistono bene e condannano alla retrocessione matematica i fiorentini. Domenica prossima si deciderà tutto sul campo della Sestese, la vincente andrà in Eccellenza e la sconfitta sarà direttamente alle finali playoff dove aspetta già l'Antella, vincitrice della Coppa Toscana. Per quanto riguarda la situazione playoff negli altri gironi, nel girone A è ancora tutto aperto con la lotta per il primo posto tra Viareggio e Real Cerretese, altra grande favorita il Pietrasanta. Nel girone C invece la Sansovino con una vittoria potrebbe essere già nella finale di girone in attesa della vincitrice tra Grassina e Montagnano, i fiorentini sono favoriti ma attenzione alla formazione aretina che dopo una partenza col freno a mano tirato ha disputato due terzi di campionato con medie punti da primo posto.

La Sestese arriva all'ultima giornata a pari punti con i giallorossi grazie alla vittoria sul Saline per 0 a 1. I pisani lottano su ogni pallone e non si danno mai per vinti come già fatto la scorsa settimana contro il San Miniato Basso ma anche stavolta i favoriti vincono di misura e lo fanno nel recupero del primo tempo grazie al gol dal dischetto di Ciotola, rete che nega i playoff al Saline.

Sconfitta anche per il Colli Marittimi, che ottiene però la salvezza matematica grazie ai risultati maturati sugli altri campi, a Montelupo non basta il gol di Zoppi, i fiorentini passano grazie alle reti di Ulivieri e nel finale Alicontri.

San Miniato – Urbino Taccola 3 a 2 (3 a 1)

San Miniato: Morelli, Zingarello, Gallina, Marconcini, Scali, Borghini, Taddei, Salliu, Echegdali, Di Benedetto, Zini. A disp.: Bellomo, Dainelli, Campani, Campolmi, Faraoni, Gazzarrini, Grippo. All.: Capitani.

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lo., Benvenuti, Pacciani, Ferrera, Oshadogan, Rocchi, Desideri, Bertolini, Cioni, Salvadori. A disp.: Mani, Franchi, Romeo, Castellacci, Laniyonu, Baldini, Cavallini, Taglioli Le.. All.: Taccola.

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia.

Reti: 5'pt Autogol (SM), 20’pt Zini (SM), 24’pt Di Benedetto (SM), 26’pt e 42’st Bertolini (UT).

San Miniato Basso – Porta Romana 2 a 1 (2 a 0)

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Desii, Fabbrini, Marinari, Aliotta, Langella, Remedi L., Mancini, Demi, Mori. A disp.: Fattori, Di Bella, Bettarini, Bucalossi, Leone, Colibazzi, Remedi A., Remedi, Vanni. All.: Ticciati.

Porta Romana: Romano, Cerrato, Nencioni, Ciuffi, Zeroni, Lalaj, Fofana, Anzalone, Habachi, Turini, Rosi. A disp.: Cecconi, Di Francesco, Jouta, Diemesor, Lalaj, Cossotto, Diaby, Frongillo, Tallarita. All.: De Carlo.

Arbitro: Corti di Prato.

Reti: 15’pt Mancini (SMB), 37’pt Marinari (SMB), 35’st Lalaj (PR).

Saline – Sestese 0 a 1 (0 a 0)

Saline: Frongillo, Burchianti, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Franceschi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Fabbri. A disp.: Ioele, Ciurli, Zaccheo, Braccini, Pappalardo, De Jesus, Passalacqua, Piu, Doda. All.: Ciricosta.

Sestese: Giuntini, Matteo G., Coppini, Matteo L., Biondi, Dianda, Torrente, Belli, Ermini, Ciotola, Manganiello. A disp.: Evi, Pisaneschi, Casati, Lenzini, Mazzeo, Basolu, Pisaniello, Berti, Renieri. All.: Polloni.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 45+1’st Ciotola (R).

Montelupo – Colli Marittimi 2 a 1

Montelupo: Lensi, Tremolanti, Cupo, Brogi, Alicontri, Bruno, Marrazzo, Ulivieri, Anedda, Ndaw, Gueye. A disp.: Cappellini, Corsinovi, Piochi, Terramoto, Braconi, Bini, Cerrini, Cintelli, Garunja. All.: Lucchesi.

Colli Marittimi: Berrugi, Bartorelli A., Pedrali, Bartorelli M., Buselli, Ciampi, Campisi, Zoppi, Milano, Pellegrini, Remelli. A disp.: Sabatini, Mecherini, D’Onghia, Camerini, Andreucci, Giacomelli, Cerri, Manno. All.: Verdiani.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Reti: 20’pt Ulivieri (M), Zoppi (CM), 37’st Alicontri (M).