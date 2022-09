San Miniato, la Promozione 51 anni dopo con una squadra a km 0

Correva l'anno 1971 quando il San Miniato disputava per l'ultima volta il campionato di Promozione. 51 anni dopo, i rossoblù si riaffacciano alla categoria grazie ad una squadra sostanzialmente costruita a km 0 e confermata quasi in blocco dopo l'annata trionfale in Prima Categoria, conclusa con il sorpasso in vetta all'ultima giornata nei confronti del Marginone.

"Siamo una realtà 'familiare' - spiega il DS Fabrizio Scali - per noi andarsi a giocare il campionato di Promozione è un onore. Nonostante questo abbiamo cercato di allestire una rosa il più competitiva possibile secondo le nostre possibilità e vogliamo fare la nostra parte, impegnandoci al massimo ogni allenamento ed ogni partita per centrare la salvezza. Riuscirci sarebbe paragonibile a rivincere un campionato". In sede di mercato il San Miniato ha dato fiducia al gruppo vincente dell'anno passato, composto in larga parte da ragazzi del paese e ancora allenato da mister Stefano Valori. Sono partiti Echegdali (Real Cerretese), Caponi (Ponte a Cappiano), Pellegri, Salvadori (Santa Maria), Mattei e Mozzillo, mentre in entrata il grosso del lavoro ha riguardato le 'quote': Guerra, Pacciani, Buhne, Colibazzi (tutti e quattro dal San Miniato Basso), Bettarini (dalla Bellaria Cappuccini), El Makhizhni (dal Limite e Capraia) e Marianelli (ponteagolese, dalla Larcianese). Un solo colpo 'over', ma di spessore: dopo una lunga militanza nella Sanromanese Valdarno, il trequartista Mirko Maccari ha deciso di approdare a San Miniato. Sarà lui il probabile faro offensivo della compagine rossoblù.

Dopo le amichevoli con Cuoiopelli e Certaldo (entrambe squadre di categoria superiore), domenica il San Miniato debutterà in gare ufficiali in Coppa Italia di Promozione, a La Scala contro l'Urbino Taccola. "Cimentarsi subito con una squadra che nell'ultimo anno è arrivata ai playoff non sarà semplice - afferma Scali - l'abbiamo seguita ed è un avversario tosto, ma non dobbiamo avere timore di nessuno. Per noi la Promozione è una novità, ma lo era anche in Prima Categoria dopo esser stati promossi dalla Seconda. La nostra forza, oltre alle qualità tecniche, è e dovrà continuare ad essere un gruppo ben amalgamato. Dobbiamo sfruttare al meglio le partite casalinghe, in un campo che conosciamo alla perfezione, anche se siamo un pochino amareggiati per la questione strutture". L'11 settembre la truppa di Valori disputerà il ritorno di Coppa, poi il 25 settembre prenderà il via il campionato. Nel mezzo previsti due test: il 7 contro la Santacrocese (Seconda Categoria) e il 17 contro il Montelupo (Promozione).

Di seguito rosa, staff e organigramma del San Miniato 2022/23:

ROSA

Portieri: Cesare Micheli, Gianluca Morelli

Difensori: Leonardo Bettarini, Alessio Lamberti, Alberto Marianelli, Mattia Mori, Francesco Nidiaci, Filippo Scali

Centrocampisti: Luca Boni, Filippo Campinoti, Virgilio Colibazzi ('04), Daniele Giani, Matteo Guerra ('03), Samuele Marconcini, Mattia Pacciani

Attaccanti: Edoardo Boldrini, Mario Buhne ('02), Amine El Makhizhni ('04), Andrea Faraoni, Mirko Maccari, Lorenzo Zini

STAFF

Allenatore: Stefano Valori

Preparatore dei portieri e allenatore in seconda: Francesco Faraoni

Direttore sportivo: Fabrizio Scali

ORGANIGRAMMA

Presidente: Massimo Campigli

Vice e segretario: Roberto Campigli

Consiglio: Enrico Micheletti, Leonardo Micheletti, Alfio Morelli, Roberto Morelli, Simone, Casalini