San Miniato, il portiere Micheli segna da centrocampo al 94'. "Non ci ho pensato due volte a calciare. Che emozione!"

Un colpo di genio, un gesto in cui intuito e capacità balistica hanno reso possibile l'impensabile. Il gol da centrocampo con cui, nell'ultima domenica del campionato di Promozione girone C, il portiere Cesare Micheli ha permesso al San Miniato di pareggiare (1-1) al 4' di recupero il match contro il Castiglioncello non può che essere associato a tali epiteti.

"Non l'avrei mai immaginato - confessa Micheli nell'intervista rilasciata a PisaToday - penso che nessun portiere di qualsiasi categoria si aspetti di segnare. Più che improvvisa è stata una cosa disperata. C'era stato un calcio d'angolo per noi e siamo andati tutti in area avversaria, io compreso, perché pensavamo che sarebbe stata l'ultima azione della partita. L'azione non si è concretizzata, ma la palla è rimasta in nostro possesso ed abbiamo conquistato un calcio di punizione a pochi metri dentro la metà campo loro. Il Mister mi ha detto di calciare verso l'area, ma prima che l'arbitro fischiasse ho visto che il portiere del Castiglioncello era molto fuori dalla porta così non ci ho pensato due volte ed ho calciato con decisione. È stata una grande emozione e sono contento che si è trattato di un gol molto importante che ci ha permesso di andare alla sosta con serenità, evitando una sconfitta immeritata".

Venticinque anni, sanminiatese, Micheli è stato un assoluto protagonista dello straordinario 2022 del San Miniato, contraddistinto dallo storico ritorno (dopo 51 anni) della società rossoblù nella seconda categoria regionale per rilevanza e dall'ottimo impatto anche nella stagione corrente, con la formazione di Valori al settimo posto al giro di boa.

"È stato un anno veramente bello - afferma il portiere - la forza di questa squadra sia lo scorso anno che questo è il gruppo, quasi una famiglia perché siamo tutti amici. La maggior parte dei ragazzi è qui da più di due anni quindi ci conosciamo bene, ma anche i nuovi si sono inseriti perfettamente. Il salto di categoria si è sentito soprattutto nelle prime tre/quattro partite tra Coppa e campionato, poi piano piano siamo cresciuti ed abbiamo fatto bene, anche contro squadre come il Cecina che stanno dominando il girone. Si può solo migliorare. Siamo settimi per cui per il momento possiamo sognare un posto nei playoff, ma allo stesso tempo sappiamo che la classifica è corta per cui dobbiamo restare concentrati e affrontare partita per partita al massimo".