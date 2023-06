San Miniato, si chiude il ciclo Valori. Panchina a Marchi

Cambio alla guida tecnica in casa del San Miniato. Si conclude la felice esperienza in rossoblù di mister Stefano Valori, condottiero del gruppo che nelle ultime due stagioni ha conquistato la vittoria del campionato di Prima Categoria e la salvezza ai playout in Promozione: imprese che resteranno indelebili nella storia del club sanminiatese. Al suo posto ecco Mauro Marchi. Allenatore di grande esperienza, originario di Fucecchio, il nuovo tecnico del San Miniato ha legato il suo nome in particolar modo alla Real Cerretese, dove si è reso protagonista della scalata dalla Terza Categoria ad un passo dall'Eccellenza tra il 2005 e il 2010. Nell'ultima stagione ha vissuto una breve parentesi alla guida del Ponsacco.