Promozione, il San Miniato Basso vince sul Colli Marittimi, tre punti anche per il San Miniato, perde l'Urbino Taccola

Nel derby tra formazione pisane San Miniato Basso – Colli Marittimi si impongono i giallorossi per 1 a 0. Partono forte gli ospiti che impegnano subito gamba, risponde Alessandro Remedi ma non trova lo specchio. Al 38’ arriva il vantaggio di Morelli: pallone filtrante troppo lungo per l’attaccante giallorosso ma il difensore ospite sbaglia la chiusura consegnandogli di fatto la sfera e Morelli insacca. Nella ripresa partono forte gli ospiti che impegnano Micheli in una doppia parata a terra, rispondono subito i padroni di casa con Niccolai ma trovano la risposta ferma di Berrugi. È pericoloso poi il Colli Marittimi in contropiede ma l’attaccante ospite si allunga troppo il pallone e viene recuperato da un difensore di casa. Il San Miniato Basso quindi si impone in testa alla classifica e la prossima settimana avrà lo scontro diretto contro il Montelupo che insegue un punto dietro, il Colli Marittimi invece dovrà vincere contro l’Atletico Maremma per non ritrovarsi in situazioni di classifica problematiche.

Può approfittare dello scontro diretto tra la prima e la seconda il Saline che ha pareggiato all’ultimo minuto contro il Sant’Andrea 1 a 1 e che la settimana prossima affronterà il C.S. Lebowski. I fiorentini tentano di rifarsi della brutta sconfitta di un anno fa sul campo del Saline per 5 a 2 e vanno subito in vantaggio con Lelli, i fiorentini difendono il risultato per lunghi tratti del match fermando bene la manovra dei padroni di casa ma col passare dei minuti diminuiscono le azioni che possano impensierire la retroguardia del Saline e in pieno recupero arriva il meritato pari firmato da Franceschi che permette alla sua squadra di rimanere l’unica imbattuta insieme al San Miniato Basso.

Vince il San Miniato a Castiglioncello 0 a 1, a decidere il match è l’incornata dopo pochi minuti di Zingarello, poi i pisani riescono a contenere l’iniziativa del Castiglioncello alla ricerca del vantaggio che lo troverebbe con Moscati ma viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa Malta dopo pochi minuti colpisce una traversa e in altre occasioni i ragazzi di mister Citi impegnano Morelli. Nel finale riesce a farsi pericoloso il San Miniato con un palo colpito da Stefanelli ma non arriva né il raddoppio né il pari, continua così la strana striscia di 1 a 0 che ha il San Miniato, infatti i rossoblù in 6 partite hanno vinto 3 volte 1 a 0, perso 2 volte 1 a 0, ha fermato la striscia solo il Saline che ha vinto 2 a 0 grazie ad un gol nel finale di Braccini nella 2° giornata.

Perde l’Urbino Taccola sul campo del Belvedere, una tra le favorite alla vittoria finale del girone. Dopo un primo tempo equilibrato con i grossetani che meriterebbero qualcosa di più, nei minuti di recupero i padroni di casa trovano prima il vantaggio con Tantone grazie ad un lancio lungo su cui la difesa ospite si fa trovare impreparata, l’attaccante salta Bulleri e appoggia in rete, al 4’ di recupero arriva anche il raddoppio con la rete di Fregoli che colpisce duramente il morale dei pisani. Nella ripresa prova a riaprire la partita l’Urbino Taccola e ci riesce con Anichini che insacca di testa in mischia ma pochi minuti più tardi il Belvedere si guadagna un calcio di rigore e dal dischetto Guazzini non sbaglia. Nel finale viene espulso Cavallini per un fallo antisportivo. La posizione di classifica dell’Urbino Taccola non è ottima, con soli due punti di vantaggio sulla zona playout, ma c’è tutto il tempo di ricostruire e puntare anche ai playoff, il prossimo match contro il Porta Romana sarà già un primo punto di svolta.

San Miniato Basso – Colli Marittimi 1 a 0 (1 a 0)

San Miniato Basso: Micheli, Bettarini, Fabbrini, Gamba, Mori, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A., Bucalossi. A disp.: Fattori, Marinari, Lucarelli, Desii, Langella, Leone, Vanni, Faraoni, Demi. All.: Ticciati.

Colli Marittimi: Berrugi, Bartorelli A., Pedrali, Bartorelli M., Ciampi, Buselli, Campisi, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Remelli. A disp.: Biasci, Mecherini, Camerini, Sarais, Giacomelli, Manno, De Luca. All.: Verdiani.

Arbitro: Giusti di Livorno.

Reti: 38'pt Morelli.

Saline – Sant’Andrea 1 a 1 (0 a 1)

Saline: Frongillo, Burchianti, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Franceschi, Rigoni, Fabbri, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Guerrieri, Manetti, Braccini, Piu, Pappalardo, Doda, Sandroni. All.: Ciricosta.

Sant’Andrea: Comparini, Battistini, Pizzuto, Bruni, Grotti, Biagiotti, Salvadori, Guglione, Vento, Francavilla, Lelli. A disp.: Cogno, De Michele, Gatti, Veglianti, Demasi, Prati, Gobbi, Sarno, Brasini. All.: Cinelli.

Arbitro: Passaglia di Lucca.

Reti: 4'pt Lelli, 45+3’st Franceschi (S).

Castiglioncello – San Miniato 0 a 1 (0 a 1)

Castiglioncello: Barbetta, Gigoni, Pagliai, Nencini, Andrisani, Molinario, Grandi, Rossi, Moscati, Malta, Dell’Agnello. A disp.: Baldini, Nucci, Giannini, Lami, Landi, Balducci, Mori, Milano, Fotino. All.: Citi.

San Miniato ASD: Morelli, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Koceku, Di Benedetto, Tiboni, Echegdali, Taddei. A disp.: Bellomo, Dainelli, Fagni, Gallina, Bianchi, Scali, Campani, Gazzarrini, Stefanelli. All.: Capitani.

Arbitro: Bello di Empoli

Reti: 4'pt Zingarello.

Belvedere – Urbino Taccola 3 a 1 (1 a 1)

Belvedere: Selmi, Veronesi, Fregoli, Zaccariello, Ciolli, Blanchard, D’Angelo, Faenzi, Tantone, Folegnani, Guazzini. A disp.: Pini, Pecciarini, Del Conte, Marretti, Columbu, Ferri, Harea, Di Dato, Consonni. All.: Giallini.

Urbino Taccola: Bulleri, Cavallini, Desideri, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Taglioli Lorenzo, Pacciani, Nassi, Rossi, Romeo. A disp.: Mani, Franchi, Oshadogan, Benvenuti, Salvadori, Taglioli Leonardo, Cioni, Baldini, Bertolini. All.: Taccola.

Arbitro: Bernardini di Piombino.

Reti: 45'pt Tantone, 45+4’pt Fregoli, 22’st Anichini (UT), 26’st Guazzini (R).

Note: espulso Cavallini.