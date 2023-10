Promozione, il San Miniato Basso vince a Montelupo e si conferma in testa al girone

Vince lo scontro di alta classifica il San Miniato Basso a Montelupo, ai giallorossi basta la rete di Luca Remedi in apertura di ripresa per aumentare il distacco tra le due formazioni e confermarsi in testa alla classifica con Belvedere, Sestese e CS Lebowski all’inseguimento. La prossima partita che attende i ragazzi di Ticciati è il derby contro il San Miniato che oggi ha perso di misura contro la Sestese e ha bisogno di punti per allontanarsi ulteriormente da zone pericolose della classifica, i rossoblù sono sconfitti dalla rete di Belli alla mezz’ora del primo tempo ma un dato significativo è che questa è la sesta partita su sette dove si segna solo un gol con il San Miniato in campo, quello di settimana prossima sarà quindi un derby non facile da prevedere nonostante la differenza di classifica.

Si riprende l’Urbino Taccola battendo 1 a 0 nel finale il Porta Romana ritrovando una vittoria che mancava dalla terza giornata, decisivo è Castellacci che al 91’ trova la rete decisiva su calcio di rigore. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato aumenta i ritmi la formazione ospite e trova una traversa con Turini, poco più tardi il Porta Romana resta in dieci uomini per l’espulsione di Lalaj e nel finale arriva il calcio di rigore trasformato da Castellacci che vale tre punti.

Perde 1 a 0 il Saline sconfitto di misura dal Lebowski, decide una rete dopo due minuti di Mazzoni che insacca su un cross. I pisani provano a recuperare la partita ma non riescono a trovare il pari e nel finale è spesso pericoloso il Lebowski che sfiora più volte il raddoppio e nel finale colpisce anche un palo. Non fa molto meglio il Colli Marittimi che però ottiene almeno un punto fermandosi sullo 0 a 0 nel confronto con l’Atletico Maremma, partita bloccata per lunghi tratti dove i pisani avrebbero meritato di più e forse avrebbero dovuto vincere contro un avversario che in questo momento attraversa una fase difficile.

Montelupo – San Miniato Basso 0 a 1 (0 a 0)

Montelupo: Lensi, Marrazzo, Cupo, Safina, Corsinovi, Ulivieri, Bruno, Tremolanti, Anedda, Ndaw, Garunja. A disp.: Consani, Alicontri, Bianchini, Masi, Beconcini, Terramoto, Pagano, Gueye, Cintelli. All.: Lucchesi.

San Miniato Basso: Micheli, Lucarelli, Desii, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Morelli, Remedi A., Bucalossi. A disp.: Fattori, Mori, Fabbrini, Bettarini, Langella, Leone, Remedi, Faraoni, Demi. All.: Ticciati.

Arbitro: Corti di Prato, assistenti Pappalardo di Empoli e Puvia di Carrara.

Reti: 10’st Remedi L.

San Miniato – Sestese 0 a 1 (0 a 1)

San Miniato: Morelli, Zingarello, Nuti, Marconcini, Campolmi, Borghini, Bianchi, Di Benedetto, Tiboni, Echegdali, Taddei. A disp.: Bellomo, Dainelli, Fagni, Gallina, Koceku, Scali, Campani, Gazzarrini, Stefanelli. All.: Capitani.

Sestese: Giuntini, Matteo, Coppini, Pisaneschi, Biondi, Sarr, Dianda, Belli, Torrente, Ciotola, Manganiello. A disp.: Evi, Bandinelli, Pisaniello, Casati, Cucinotta, Basolu, Capetta, Paggetti, Ermini. All.: Polloni.

Arbitro: Poggianti di Livorno, assistenti Anello di Piombino e Rossetti di Piombino.

Reti: 31'pt Belli.

Urbino Taccola – Porta Romana 1 a 0 (0 a 0)

Urbino Taccola: Bulleri, Taglioli Lorenzo, Franchi, Castellacci, Anichini, Laniyonu, Salvadori, Pacciani, Bertolini, Rossi, Romeo. A disp.: Batistoni, Desideri, Oshadogan, Benvenuti, Nassi, Taglioli Leonardo, Cioni, Baldini, Ferrera. All.: Taccola.

Porta Romana: Romano, Bizzeti, Becagli, Spinelli, Anzalone, Zeroni, Cerrato, Turini, Lalaj Rosi, Scudocrociato. A disp.: Rovito, Pinzauti, Ciuffi, Sottili, Fofana, Nencioni, Enea, Diaby, Darboe. All.: Zuzzi.

Arbitro: Muhammad Subhan di Pontedera

Reti: 45+1’st Castellacci.

CS Lebowski – Saline 1 a 0

CS Lebowski: Pagani, Sternini, Gualandi, Quadri, Frutti, Giuntoli, Ciancaleoni, Conversano, Mazzoni, Calbi, Ciabatti. A disp.: Galluzzo, Catani, Fornai, Rossi, Bonini, Pagni, Magnelli, Corsini, Celentano. All.: Gori.

Saline: Frongillo, Burchianti, Borri, Dell’Aversana, Salemmo, Franceschi, Fabbri, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Passalacqua. A disp.: Ioele, Piu, Guerrieri, Zaccheo, Manetti, Rigoni, Pappalardo, Martinez De Jesus, Doda. All.: Ciricosta.

Arbitro: Alessia Lisi di Empoli

Reti: 2'pt Mazzoni

Colli Marittimi – Atletico Maremma 0 a 0

Colli Marittimi: Berrugi, Mecherini, Pedrali, Bartorelli, Buselli, Camerini, Campisi, Zoppi, Coluccia, Pellegrini, Remelli. A disp.: Biasci, Ciampi, Calzolari, Sarais, Giacomelli, Cacace, Manno, Pannocchi, Bartorelli. All.: Verdiani.

Atletico Maremma: Beligni, Fralassi, Sabatini, Sgherri, Gentili, Cret, Amorfini, Rigutini, Scozzafava, Costanzo, Coli. A disp.: Villani, Amadii, Bertocchi, Sarzilla, Sabatini C., Majuri, Vettori, Rispoli, Anichini. All.: Lorenzini

Arbitro: Lorenzo Calise di Piombino