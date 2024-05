Promozione, il San Miniato Basso perde lo spareggio con la Sestese, dovrà passare per lo spareggio finale

Il San Miniato Basso perde 2 a 0 nello spareggio promozione contro la Sestese che mette fine all'interminabile testa a testa durato mesi tra le due squadre, i fiorentini sono promossi in Eccellenza mentre i giallorossi dovranno passare dal girone promozione con Antella 99 (vincitore della Coppa) e i vincitore degli altri due playoff: Real Cerretese-Pietrasanta e Sansovino-Grassina. La Sestese passa grazie ad una rete per tempo, prima Berti sblocca il risultato al 26', poi la chiude Casati al 80', i giallorossi sfiorano il pari ma non arriva, nel finale viene anche espulso Mancini, prima sconfitta stagionale per i ragazzi di mister Ticciati che arriva nel momento peggiore possibile, sarà importante risollevarsi nelle ultime partite.

San Miniato Basso – Sestese 0 a 2 (0 a 1)

Sestese: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Pisaneschi, Biondi, Lenzini, Dianda, Belli, Torrente, Ciotola, Berti. A disp.: Evi, Coppini, Casati, Sarr, Mazzeo, Renieri, Basolu, Manganiello, Ermini. All.: Polloni.

San Miniato Basso: Micheli, Langella, Desii, Gamba, Marinari, Aliotta, Niccolai, Remedi L., Mori, Remedi A., Demi. A disp.: Fattori, Remedi, Bettarini, Bucalossi, Leone, Lucarelli, Fabbrini, Mancini, Vanni. All.: Ticciati.

Arbitro: Boeddu di Prato, assistenti Argiolas di Pisa e Cerofolini di Arezzo.

Reti: 26′pt Berti, 35′st Casati.

Note: Espulso Mancini nel San Miniato Basso. Partita giocata in campo neutro allo stadio Idilio Cei di Larciano (PT).