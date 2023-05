Ticciati resta al San Miniato Basso. Saline e Colli Marittimi si muovono sul mercato

Mossa a sorpresa del San Miniato Basso. Nonostante la retrocessione in Promozione al termine di un'annata travagliata, il club giallorosso ha deciso di confermare mister Fabrizio Ticciati per la stagione 2023/24. Un'importante dimostrazione di fiducia da parte della società sanminiatese nei confronti del proprio tecnico, il quale sarà affiancato dal vice Giacomo Menichetti (già prossimo allenatore degli Juniores Regionali). Resta nello staff il preparatore atletico Mirco Pucci, mentre per quanto riguarda la costruzione della rosa sono attese novità nelle prossime settimane.

Intanto due formazioni pisane piazzano i primi colpi di mercato. Dopo aver confermato il tandem Diego Verdiani in panchina e Alberto Lorenzini alla direzione sportiva, il Colli Marittimi annuncia l'ingaggio di Leonardo Zoppi (centrocampista) e Riccardo Campisi (esterno d'attacco), entrambi provenienti dallo Sporting Cecina. Due innesti giovani ma già esperti, che accrescono notevolmente il tasso qualitativo del gruppo.

Progetti ambiziosi a Montescudaio ma anche a Saline, dove il ds Giacomo Zanobini e il nuovo allenatore Franco Ciricosta hanno chiuso l'arrivo in blucerchiato di Antonio Tartaglione, centrocampista con esperienza in Lega Pro e Serie D (Pistoiese, Aglianese, San Donato Tavarnelle, Pro Livorno Sorgenti) e reduce da una stagione al Firenze Ovest, nel girone B di Eccellenza. Già confermato in larga parte lo zoccolo duro, dal portiere Nicolò Frongillo a capitan Vincenzo Passalacqua, passando per bomber Jacopo Bernardoni.