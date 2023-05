La Geotermica stende il Lanciotto, è storia: per la prima volta in Eccellenza!

Il sogno è realtà: la Geotermica approda per la prima volta nella sua storia in Eccellenza. La splendida cavalcata della compagine di Larderello, giunta al secondo posto nel girone C di Promozione da neopromossa e capace di battere sia Castiglioncello che Larcianese nei playoff, si conclude con una vittoria per 2-0 nella finalissima regionale contro il Lanciotto Campi.

A decidere la sfida disputata sul neutro del "Martini" di Castelfranco di Sotto è un uno-due dei giallorossoblù in avvio. Al 5' apre le marcature Pellegrini con un bolide da sinistra sotto l'incrocio dei pali, mentre all'8 è Rispoli a siglare il raddoppio su assist dello stesso bomber livornese. Prosieguo del match in gestione per la formazione di Ballerini, che rischia solo nel finale con un doppio legno colpito dai fiorentini. Festa grande al triplice fischio per un traguardo sensazionale.

Lanciotto Campi - Geotermica 0-2, il tabellino della partita

LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Mazzanti, Bambi, Andreucci (46′ Manzatu), Di Giusto, Esposito Goretti, Ascolese (46′ Fathou), Verdi, Failli (50′ Bini), Delli Navelli (66′ Afelba), Algerino (50′ Cecchi). A disp.: Targioni, Ballerini, Bonciani, Biondi. All.: Selvaggio

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti, Penco, Pashja (69′ Zoncu), Caccio, Spagnoli, Landi N., Rispoli (80′ Mencari), Pellegrini (93′ Fondelli), Romeo, Zanatta (60′ Burini). A disp.: Marrucci, Bimbi, Landi G., Mannucci. All.: Ballerini

Arbitro: Pascali di Pistoia

Reti: 5′ Pellegrini, 8′ Rispoli

Note: Espulso Bambi al 59'. Ammoniti: Mazzanti, Di Giusto, Esposito Goretti, Ascolese, Failli, Landi N.