Promozione, la Geotermica insegue la finale regionale playoff. Si gioca a San Giuliano Terme

Dopo un fine settimana di stop, è tutto pronto per la fase finale dei playoff di Promozione Toscana. Domenica prossima, 30 aprile, da un lato del tabellone Geotermica e Larcianese e dall'altro Sansovino e Lanciotto Campi si affronteranno per le semifinali degli spareggi regionali. Un match a cui la formazione di Larderello, guidata da mister Claudio Ballerini, arriva forte della vittoria per 3-2 nella finale playoff del girone C contro il Castiglioncello, mentre la compagine pistoiese ha avuto la meglio per 1-0 sulla Pontremolese nel corrispettivo turno del girone A. La gara si giocherà allo stadio "Bui" di San Giuliano Terme con calcio d'inizio alle ore 16; stesso orario, al "Fedini" di San Giovanni Valdarno, per la sfida tra aretini e fiorentini. In caso di parità al 90' è previsto il ricorso ai tempi supplementari e, nel caso, ai calci di rigore per decretare le due squadre che, il 7 maggio, si giocheranno un possibile posto nella prossima Eccellenza.