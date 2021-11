Promozione, blitz Atletico Etruria: 2-1 in casa dell'Urbino Taccola e momentanea testa della classifica

Colpaccio dell'Atletico Etruria, che inanella la seconda vittoria consecutiva passando di misura sul campo dell'Urbino Taccola in una partita molto combattuta e dal risultato in bilico fino agli istanti finali. La prima frazione di gioco racconta di una partita sostanzialmente equilibrata, nella quale i padroni di casa peccano di concretezza, finendo per passare in svantaggio prima dell'intervallo. Prima Franchi, al 25', colpisce la traversa con una conclusione da fuori area, poi alla mezz'ora Nardi calcia dal limite trovando l'ottima risposta di Gambini. Al 42', alla prima vera occasione, l'Atletico Etruria colpisce: imbucata di Anichini in area per Barnini, che batte Collavoli con un tiro preciso. 1-0 Etruria all'intervallo.

Nella ripresa subito Urbino Taccola in avanti alla ricerca del pareggio. Mister Facini fa entrare Collecchi e Ghelardoni e i due al 61' confezionano l'1-1: cross in area del primo e conclusione vincente del secondo da due passi. Col passare dei minuti arriva la reazione degli ospiti, che sfiorano il nuovo vantaggio con Coluccia e soprattutto con Romeo, il quale colpisce la traversa da posizione ravvicinata. Negli ultimi 10' la partita svolta: nel giro di 5 minuti l'Urbino Taccola resta in 9 uomini causa espulsioni di Dembele e Anichini e anche mister Ficini viene allontanato dal terreno di gioco. Poi, all'89', Anichini Iacopo atterra in area Bozzi e dal dischetto Romeo trasforma per l'1-2. Accese proteste da parte dell'Urbino Taccola, mentre l'Atletico Etruria festeggia tre punti dal peso specifico enorme, che la collocano in testa alla classifica in attesa delle gare di domani.

Urbino Taccola - Atletico Etruria, il tabellino della partita

Urbino Taccola - Atletico Etruria 1-2

URBINO TACCOLA: Collavoli, Pasquini, Franchi (53' Ghelardoni), Cecchi (92' Toni), Laniyonu (50' Collecchi), Anichini I, Lazzerini, Taglioli (46' Principe), Igbineweka, Nardi (86' Coulibaly), Dembele. A disp.: Guidetti, Gelli, Gulisano, Frassi. All.: Ficini.

ATLETICO ETRURIA: Gambini, Nobile, Orlandi, Sireno, Bozzi, Kande, Cavallini (65' Filippelli), Lorenzi, Barnini (59' Coluccia), Romeo (94' Macchi), Anichini M. (65' Orfei). A disp.: Lemmi, Malloggi, Menichetti. All.: Traversa.

ARBITRO: Menta di Piombino.

RETI: 42’ Barnini, 61' Ghelardoni, 89' Romeo.

NOTE: espulsi all'82' Ficini (U), all'84' Dembele (U), all'87' Anichini I. (U)